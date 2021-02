Fondatrice de la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus ( 1884) Bienheureuse Marie de Jésus (Marie Deluil-Martiny)Fondatrice de la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus (1884)

Bienheureuse Marie de Jésus (Marie Deluil-Martiny), Fondatrice. Fête le 27 Février.Née à Marseille en 1841, elle fonda en Belgique, près d'Anvers, en 1873, la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus, consacrées à l'Adoration perpétuelle de l'Eucharistie, et fut blessée à mort à La Serviane, Monastère de Marseille, en haine de la Religion par un ancien jardinier.Religieuse martyre, elle a été Béatifiée le 22 Octobre 1989 par Saint Jean-Paul II.27 Février 2009, 125e anniversaire de la mort de la Bienheureuse Mère Marie de Jésus Deluil-Martiny. (Site du diocèse de Marseille)"Sa vie était 'cachée dans Le Christ' et 'Le Christ était toute sa vie'."(Histoire de la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus)Lors de la Béatification de Marie Deluil-Martiny, le 22 Octobre 1989, le Pape Jean-Paul II a résumé ainsi son itinéraire spirituel:"Elle fut très tôt émue par les blessures faites à l'Amour de Jésus et par les refus de Dieu trop fréquents dans la Société.En même temps, elle découvrait la grandeur du don que Jésus faisait au Père pour sauver les hommes, la richesse d'Amour qui rayonne dans son Cœur, la fécondité du Sang et de l'Eau qui coulent de son côté ouvert.Elle fut convaincue qu'il fallait participer à la souffrance Rédemptrice du Crucifié en esprit de réparation pour les péchés du monde".(Source: L'Abbaye Saint Joseph de Clairval à Flavigny - Dom Antoine Marie osb, abbé).La Bienheureuse Mère Marie de Jésus Deluil-Martiny: une Marseillaise Béatifiée par Jean-Paul II, qui propagea ardemment la Garde d'Honneur comme Première Zélatrice, avant de fonder la Congrégation Contemplative des Filles du Cœur de Jésus.(Source: diocése de Belley-Ars - Association de la Garde d'Honneur du Sacré Cœur de Jésus)À Marseille, en 1884, la Bienheureuse Marie de Jésus (Marie Deluil Martiny), vierge, qui fonda la Congrégation des Filles du Cœur de Jésus et fut blessée à mort par un jardinier pris de folie, achevant ainsi par l’effusion de son sang une vie intimement unie à la Passion du Christ.Martyrologe romain.