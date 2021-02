Primera Lectura (Lectio Divina)

Primera Lectura (Lectio Divina)

Génesis 1, 1-19

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad

y caos; y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios

se movía sobre la superficie de las aguas.

Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que la luz

era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz "día" y a

las tinieblas "noche". Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo

Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de

otras". E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba

de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo". Fue

la tarde y la mañana del segundo día.

Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo

lugar y que aparezca el suelo seco". Y así fue. Llamó Dios "tierra" al

suelo seco y "mar", a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: "Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que

den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra". Y así fue.

Brotó de la tierra hierba verde que producía semilla, según su

especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su

especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer

día.

Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el

día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan

en la bóveda del cielo para iluminar la tierra". Y así fue. Hizo Dios

las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día y la

menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas. Dios puso

las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para

regir el día y la noche, y separara la luz de las tinieblas. Y vio

Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día.

+ Meditatio

Uno de los grandes problemas que ha tenido que afrontar la Iglesia es

la relación que hay entre fe y ciencia o fe y razón. Antiguamente se

pensaba que la Sagrada Escritura contenía incluso la verdad sobre la

ciencia, creencia que se mantuvo hasta hace unos pocos siglos. Basados

en la Escritura, aún los hombres de ciencia pensaban que la Tierra era

el centro del universo y que el sol y la luna gravitaban al rededor de

ella. Hoy sabemos que no es así y es por ello que hoy la Iglesia

reconoce que la ciencia lleva su propio camino, lo mismo que la

ciencia bíblica y en general la fe. Y es que la Biblia nos habla de un

proyecto de creación y salvación de Dios, para lo cual ha usado las

figuras y elementos que han tenido a la mano los escritores cuando han

escrito sobre este proyecto de Dios. Este pasaje en concreto no busca

darnos datos concretos de como se realizó la creación del universo,

sino simplemente hacernos conscientes de que todo es obra de Dios, que

él, por los medios y tiempos que le parecieron mejores, creó y dio

forma a todo cuanto existe. Es la Invitación a creer en el Dios

omnipotente y excelso a cuya voz todo tomó forma y figura. Fe y Razón,

Fe y Ciencia, no se oponen, ambas provienen de la sabiduría y el amor

infinito de Dios.

+ Oratio

Señor, qué grandes son tus obras, grandes son tus maravillas; con tu

palabra has creado y dado orden a todo cuanto existe, y en tu infinita

bondad me has dado vida, soy hechura de tus dedos. No permitas, Dios

mío, que pierda mi capacidad de asombro ante las cosas que pareceieran

ordinarias, como el amanecer, o la cantidad de estrellas en el

firmamento, porque todo lo haces nuevo cada mañana, así te pareció

bien.

+ Operatio

Hoy me detendré unos minutos ante alguna obra tuya (el cielo, la

lluvia, las nubes, las montañas, los árboles, etc.) y te daré gracias,

comprometiéndome a cuidar mi medio ambiente, porque todo es tuyo.

El Evangelio de hoy

Marcos 6, 53-56

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del

lago y tocaron tierra en Genesaret.

Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella

región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba

y le llevaban en camillas a los enfermos.

A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la

gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo

menos los dejara tocar la punta de su manto; y cuantos lo tocaban,

quedaban curados.

+ Reflexión

Con este breve pasaje termina san Marcos este polémico capítulo de la

actividad apostólica de Jesús. Es importante notar en él que Jesús

cura a TODOS los que se acercan a él. Y lo hace no como una recompensa

por haber escuchado el Evangelio, o como pago a alguna buena acción.

Con ello nos muestra la gratuidad de Dios, su amor infinito por todos,

del Dios misericordioso que hace nacer el sol sobre buenos y malos.

Los milagros de Dios no son propiedad exclusiva que se ha de realizar

en los cristianos, ni siquiera en los buenos. Son ante todo un signo

del amor incontenible de Dios que busca que su criatura lo reconozca

como la fuente del amor y de la misericordia. En Jesús son el signo de

su ser mesiánico que ha venido a liberar a los oprimidos y dar alegría

a toda la humanidad incluso de manera inmediata.

Acerquémonos con confianza al Dios de la misericordia. Nadie que se

acercó a él regresó con las manos vacías: ni paganos, ni judíos, ni

justos ni pecadores, ni buenos, ni malos. El amor de Dios es para

todos porque quiere que todos sean para el amor.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro