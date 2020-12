Come Redeemer of the nations; show forth the Virgin birth; let every age marvel: such a birth befits God Veni redemptor gentium; ostende partum Virginis; miretur omne saeculum: talis decet partus … More

Come Redeemer of the nations; show forth the Virgin birth; let every age marvel: such a birth befits God



Veni redemptor gentium; ostende partum Virginis; miretur omne saeculum: talis decet partus Deum.