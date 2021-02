BBx Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima (1916/17) - 20 février. traditioncatholique. BBx Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima (1916/17) - 20 février Jacinthe ( Jacinta de Jesus ) … More

BBx Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima (1916/17) - 20 février

Jacinthe

Jacinta de Jesus

Marto

pour sauver les âmes de l'enfer

…et pour le Saint-Père

Beaucoup de personnes viennent ici

mais jamais le Saint-Père

pire encore que la première

Tant de gens qui vont mourir. Et presque tous vont en enfer ! Beaucoup de maisons seront détruites et beaucoup de prêtres tués

J'aime tellement le Cœur Immaculé de Marie. C'est le Cœur de notre petite maman du Ciel !

Doux cœur de Marie, soyez mon salut ! Cœur Immaculé de Marie, convertissez les pécheurs, sauvez les âmes de l'enfer

Francisco Marto

Francisco – voyant – est décédé à dix heures de la nuit du 4 avril, victime d’une pneumonie avec un alitement prolongé de cinq mois, ayant reçu les sacrements avec une grande lucidité et piété. Et il a confirmé qu’il avait vu une Dame à la Cova da Iria et Valinhos

Saint Jean-Paul II

a choisi la date à fêter leur béatification, le 20 février (jour du décès de Jacinthe

Les petits pastoureaux

Vie de Jacinthe

Vie de François

Vie de Lucie