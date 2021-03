SAN ESTEBAN HARDING-28 marzo.

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

2 Reyes 5, 1-15

En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la

estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la

victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso.

Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo

cautiva a una joven… More

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

2 Reyes 5, 1-15

En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la

estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la

victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso.

Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo

cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de

Naamán. Ella le dijo a su señora: "Si mi señor fuera a ver al profeta

que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra".

Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: "Esto y esto dice la

muchacha israelita". El rey de Siria le respondió: "Anda, pues, que yo

te daré una carta para el rey de Israel". Naamán se puso en camino,

llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez

vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: "Al

recibir ésta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo

cures de la lepra".

Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras

exclamando: "¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que

éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que

anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra".

Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había

rasgado sus vestiduras, le envió este recado: "¿Por qué rasgaste tus

vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel". Llegó,

pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de

la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: "Ve y báñate

siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia". Naamán se

alejó enojado, diciendo: "Yo había pensado que saldría en persona a mi

encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la

mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos

de Damasco, como el Abaná y el Farfar, no valen más que todas las

aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?" Dio

media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se

acercaron a él y le dijeron: "Padre mío, si el profeta te hubiera

mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho; cuanto

más, si sólo te dijo que te bañaras y quedarías sano".

Entonces Naamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había

dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño.

Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le

presentó, diciendo: "Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel".

+ Meditatio

En este pasaje, es claro lo que significa tener fe y el apoyo de la

comunidad. Fe es obedecer, aunque lo que se nos pida parezca una

tontería, algo fuera de sentido. Naamán pensó que era una tontería lo

que Eliseo le pedía y ya había decidido marcharse enfermo. Sin

embargo, sus siervos (que podríamos identificar con la comunidad), lo

convencieron de que hiciera lo que se le pedía. Resultado: quedó sano.

En ocasiones nos encontramos con hermanos para los cuales la voluntad

de Dios en ese momento resulta difícil de aceptar; decisiones que

resultan ilógicas. Es entonces cuando la fe alcanza su valor máximo, y

es cuando nosotros podemos ser el instrumento para ayudar a quien duda

a continuar adelante y así llevarlo a hacer la voluntad de Dios.

Recuerda que la vida del Evangelio está llena de proposiciones que

nos parecerían ilógicas (Para vivir hay que morir, por ejemplo), pero

es en la obediencia de estas en donde encontramos la felicidad. Déjate

conducir por Dios.

+ Oratio

Señor, te pido que me enseñes a obedecerte de un modo total, a no

cuestionar lo que me pides, sino simplemente dejarme llevar por tu

mano y tu instrucción.

Además Señor, ayúdame a ser lo suficientemente humilde para escuchar

tu voz en todas las personas y circunstancias; que cuando alguien me

dé un consejo o me instruya sobre algo, no mire su condición, sino que

yo sea sensible a tu inspiración para discernir si ello viene de ti y

así obrar en consecuencia.

Por último Señor, rodéame de una comunidad de personas que te busquen

y que sepan aconsejarme cuando yo sea rebelde y de ese modo puedas

rescatarme y sanarme. Yo abriré mi boca y diré como aquel hombre: "No

hay Dios más que tú".

+ Operatio

En este día estaré muy atento para descubrir la voz de Dios en mis

semejantes, y en cuanto la descubra obedeceré sin pretextos.

Regresar

-------------------------

El Evangelio de hoy

Lucas 4, 24-30

En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al

pueblo: "Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había

ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando

faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible

en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías,

sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos

leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo,

ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria".

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira,

y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una

barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para

despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.

+ Reflexión

La historia se repite, quizás, la diferencia sea que hoy la manera en

que se rechaza al profeta es diferente. Hoy ya no se les busca para

matarlos, simplemente se les ignora. Pensemos en cuántas veces hemos

escuchado a Jesús en la Misa, en un retiro, en una conversación, etc.,

y cuántas veces hemos hecho caso de sus palabras. ¿Cuántas veces nos

ha mandado diferentes profetas en la persona de nuestros padres,

maestros, amigos, sacerdotes, buscando un cambio en nuestra vida,

buscando nuestra conversión y nosotros simplemente hemos dejado que la

palabra o el consejo entre por un oído y salga por otro? Ciertamente

nosotros no hemos despeñado a Jesús desde la barranca, pero ¿cuántos

de nosotros lo tenemos silenciado dentro de un cajón o lleno de polvo

en un librero?

La Cuaresma nos invita a abrir no solo nuestro corazón, sino toda

nuestra vida al mensaje de los profetas, al mensaje de Cristo, a su

Evangelio y a su amor. No desaprovechemos esta oportunidad.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro