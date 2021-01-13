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Franciscans of Mary Magnificat TV
✝ Holy Mass | Wednesday of the First Week in Ordinary Time ✝ " Wednesday of the First Week in Ordinary Time (01.13.2021)" 🗣Fr. Antonio Gutiérrez, FM🗣 YouTube: bit.ly/FranciscansofMary Facebook: More
✝ Holy Mass | Wednesday of the First Week in Ordinary Time ✝
" Wednesday of the First Week in Ordinary Time (01.13.2021)"
🗣Fr. Antonio Gutiérrez, FM🗣
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