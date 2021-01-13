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Holy Mass | Wednesday of the First Week in Ordinary Time " Wednesday of the First Week in Ordinary Time (01.13.2021)" Fr. Antonio Gutiérrez, FM YouTube: bit.ly/FranciscansofMary Facebook: …More
Holy Mass | Wednesday of the First Week in Ordinary Time
" Wednesday of the First Week in Ordinary Time (01.13.2021)"
Fr. Antonio Gutiérrez, FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
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Twitter: twitter.com/OfFranciscans
" Wednesday of the First Week in Ordinary Time (01.13.2021)"
Fr. Antonio Gutiérrez, FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/…nciscansofmary/?_fb_noscript=1
Instagram: instagram.com/franciscansofmary/
Twitter: twitter.com/OfFranciscans