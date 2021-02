Fatima: Zeichen der unzerstörbaren Liebe Marias. Vatikan am 14. Mai 2010. Am Donnerstagmorgen sammelte sich Papst Benedikt XVI. in Stille im Gebet vor dem Grab der Hirtenkinder, die zwischen dem 13. … More

Fatima: Zeichen der unzerstörbaren Liebe Marias.



Vatikan am 14. Mai 2010. Am Donnerstagmorgen sammelte sich Papst Benedikt XVI. in Stille im Gebet vor dem Grab der Hirtenkinder, die zwischen dem 13. Mai und 13. Oktober 1917 die marianischen Erscheinungen erleben durften. Im Inneren der Basilika des Heiligtums von Fatima liegen die zwei Geschwister Jacinta und Francesco Marto begraben, die vor 10 Jahren von Johannes Paul II. seliggesprochen wurden und Lucia de Jesus, die später Schwester Maria Lucia des Unbefleckten Herzens wurde und deren Seligsprechungsprozess am 13. Februar 2008 begonnen hat, am dritten Jahrestag ihres Todes. Ihnen hat die Jungfrau Maria den Horizont einer Hoffnung geoffenbart, der nie verblasst, einer Liebe, die auch jene Menschen trösten kann, die „ ...