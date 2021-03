3 Marzo - Santa Cunegonda - Beato Innocenzo da Berzo. Televallassina S. Cunegonda, imperatrice, vedova, monaca († 1033) Le notizie che la riguardano sono tratte da fonti sparse, tramandate da cronis… More

S. Cunegonda, imperatrice, vedova, monaca († 1033)

B. Innocenzo da Berzo, sac. O.F.M. Cap. (1844-1890)

nnocenzo da Berzo

Gesù è da tutti offeso nel mondo: tocca a me non lasciarlo solo nell'afflizione. L'amore di dio non consiste in grandi sentimenti, ma in una grande nudità e pazienza per l'amato Dio. Non c'è altro mezzo migliore per custodire lo spirito che patire, fare e tacere. Avrò gran desiderio d'esser soggetto a tutti e in orrore l'essere preferito al minimo. Son trattato anche troppo bene: meriterei di peggio io, che ho così tanti debiti con il Signore

Beato il 12 novembre 1961

Un santo moderno, un santo per il nostro tempo

modernità

dicono i biografi che teneva la testa bassa e difficilmente si poteva perfin vedere il suo sguardo. Ma se guardiamo la realtà di quest'anima, dobbiamo dire che teneva gli occhi in alto, perché davvero la sua gravitazione - per noi è la terra, per lui era, piuttosto che gravitazione, levitazione - era il cielo

amoroso nulla

Mio Dio e mio tutto!

Fratino di Berzo

3 Marzo - Santa Cunegonda - Beato Innocenzo da Berzo.TelevallassinaLe notizie che la riguardano sono tratte da fonti sparse, tramandate da cronisti contemporanei quali Tietmaro di Mersburgo e Rodolfo il Glabro, nonché da una vita composta da un canonico di Bamberga a oltre un secolo dalla morte. Da queste fonti sappiamo che Cunegonda venne cresciuta con una profonda educazione cristiana.A vent'anni circa sposò il duca di Baviera, che nel 1002 fu incoronato re di Germania e nel 1014 imperatore. Malgrado fosse sterile Enrico non volle ripudiare la moglie, scelta ammessa dal matrimoniale germanico, tollerato da Roma. Per la grande pietà e santità che riscontrava in lei preferì viverle assieme anche senza speranza di prole.Così nel 1002 a Paderborn fu incoronata regina e nel 1014 a Roma ricevette, assieme al marito, la corona imperiale da papa Benedetto VIII (Teofilatto dei Conti di Tuscolo, 1012-1024).Assecondata dal marito, fece erigere il Duomo di Bamberga (1007) e il monastero benedettino di Kaufungen (1021) dove, rimasta vedova, si ritirò conducendo vita monastica. Morì il 3 marzo probabilmente del 1033 anche se qualcuno data la sua scomparsa sei anni dopo.Fonte principale: preghiereperlafamiglia.it/(“RIV./gpm”).rdoratruminorum il 28 settembre., al secolo Giovanni Scalvinoni, nasce a Niardo in Valcamonica (Brescia) il 19 marzo 1844, da umile famiglia.Pochi mesi dopo il padre morì stroncato da una polmonite fulminante. Giovannino trascorse la fanciullezza semplicemente, facendo propria la fede forte della gente di montagna. Studiò, fino al 1861, con ottimi risultati, nel collegio municipale di Lovere (Bergamo), dopodiché passò al seminario di Brescia.Fu ordinato sacerdote il 2 giugno 1867 a Brescia. Dopo due anni fu nominato vicerettore del seminario diocesano, ma venne rimosso dall'ufficio quasi subito perché assolutamente privo di autorità. Allora va a Berzo come vice-parroco.La sua sete d'interiorità lo portava a desiderare di vivere in solitudine, tra preghiere e penitenze, e a guardare dall'altra parte della valle, dove svettava il campanile e la sagoma del romitorio cappuccino dell'Annunziata.Il 16 aprile 1874 don Giovanni, con il consenso del suo vescovo, bussa al convento dell'Annunziata di Borno (ora Cogno in Valcamonica) e inizia l'anno di noviziato tra i Cappuccini con il nome di fra' Innocenzo da Berzo.Quattro anni più tardi, il 2 maggio 1878, emise la professione solenne e venne nominato vicemaestro dei novizi. L'incarico durò poco tempo perché la casa di noviziato nel novembre del 1879 fu trasferita a Lovere, mentre fra' Innocenzo rimase all'Annunziata.Tra il 1880 e il 1881 fu a Milano, dove fece parte della redazione della rivista "". Anche questo incarico, però, durò poco tempo e già a giugno del 1881 ritroviamo fra' Innocenzo nella solitudine dell'Annunziata.Il suo punto d'attrazione è il Tabernacolo, davanti al quale trascorre le notti in orante silenzio, e il Crocifisso, che lo sospinge alla meditazione continua della Via Crucis. Ha lasciato scritto nelle sue carte: “”.I superiori nell'autunno del 1889 gli affidarono la predicazione degli esercizi spirituali nei principali conventi della Provincia: a Milano, ad Albino, a Bergamo, a Brescia.Lo sforzo gli compromette una salute già malferma e il 3 marzo 1890, a soli quarantasei anni, muore nell'infermeria del convento di Bergamo. Il 28 settembre le sue spoglie mortali furono trasferite solennemente a Berzo, circondate già da una vasta fama di santità; la questura di Brescia calcolò che nell'ultima tappa del feretro ci furono circa 12.000 persone.Le testimonianze di grazie ricevute per sua intercessione, arrivano da tutta Italia e il suo culto si sta diffondendo in Brasile, Spagna, Costa d'Avorio, Camerun, Polonia, Malta e Filippine.San Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, 1958-1963), che lo proclamòlo definì: “”.Ma qual è il segreto della sua vita semplicissima? Questa "" di santità è difficile a spiegare. Innocenzo, secondo le parole del Beato Paolo VI (Giovanni Battista Montini, 1963-1978), “”.Egli è un santo che sfugge, che si nasconde, tormentato dall'ansia dell'introversione mistica, che si costruisce togliendo, scartando, distruggendo e così scopre un vuoto sempre più assoluto, sempre più voluto e ricercato, un "", come la scrittrice Curzia Ferrari intitola la sua splendida rilettura biografica del beato, per una pienezza di amore divino. Tolto tutto, può dire in verità, come san Francesco: “”. È questo il segreto profondo del ‘’, come già aveva intuito la gente semplice della valle, chiamandolo appunto così.Per approfondimenti biografici:Fonti principali: fraticappuccini.it/; fraticappucciniassisi.it/ (“RIV./gpm”).