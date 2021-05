Spanien - Santo Domingo und das Hühnerwunder. Ele0815 am 3. Februar 2012. Dominikus de la Calzada deutsch: Dominikus der Straßenbauer Gedenktag katholisch: 12. Mai Hochfest in der Stadt Calzada, … More

Name bedeutet:

Priester, Einsiedler

Patron

Spanien - Santo Domingo und das Hühnerwunder.Ele0815 am 3. Februar 2012. Dominikus de la Calzadadeutsch: Dominikus der StraßenbauerGedenktag katholisch: 12. MaiHochfest in der Stadt Calzada, gebotener Gedenktag im übrigen Bistum Calahorra y La Calzada - LogroñoÜbertragung der Gebeine: 12. Aprildem Herrn gehörend (latein.)* 1019 in Viloria de Rioja bei Burgos in Spanien† 1109 in Santo Domingo de la Calzada bei Burgos in SpanienIn Santo Domingo de la Calzada wird das sonst Jakobus dem Älteren zugeschriebene Wunder von der Rettung des Sohnes einer Pilgerfamilie Dominikus zugeschrieben. Demnach kehrte ein deutsches Ehepaar aus Xanten auf der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela zusammen mit seinem Sohn in einem Wirtshaus des Ortes ein; weil dieser Sohn die ihm angetragene Tochter des Wirtes nicht zur Frau nehmen wollte, steckte der Wirt - oder die Tochter selbst - ihm heimlich einen Silberbecher in den Rucksack, damit er für den angeblichen Diebstahl gehenkt werde - aber Dominikus hielt den schon am Strick Hängenden fest; die Eltern kamen an die Richtstätte und fanden den Sohn noch lebend, der ihnen erzählte, Dominikus habe ihn gerettet. Als die Eltern den Bürgermeister davon unterrichteten, antwortete der, das sei unmöglich, der Sohn sei ebensowenig lebendig wie das Huhn und der Hahn, die er gerade esse; sogleich flatterten das gebratene Federvieh davon. Einen französischen Ritter befreite er von Besessenheit, einen deutschen Pilger von tränenden Augen, ein blinder Normanne wurde nach dem Betreten der Kathedrale wieder sehend.Das Hospiz in Santo Domingo de la Calzada wurde von Dominikus' Schülern 1120 dem Bischof von Calahorra unterstellt und 1152 in ein Kollegiatstift umgewandelt. Heute ist es ein Hotel der spanischen Parador-Kette. Die Kirche des Dominikus wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts neu errichtet und mit Erweiterungen des 13. und 14. Jahrhunderts zur heutigen Kathedrale ausgebaut, deren Krypta sein Grab enthält; seit 1232 ist Santo Domingo de la Calzada Sitz der Bischöfe der Diözese Calahorra y La Calzada - Logroño.der Straßen-, Kanal- und Hafenbauer, der Alten und Gerontologen* Es gab hier schon lange vorher eine alte, von den Römern angelegte Straße; diese haben Domininkus und Johannesa wohl wieder instand gesetzt und ausgebaut.** Zur Beruhigung aller Tiefreunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Tiere nicht hier leben, sondern täglich ausgewechselt werden.