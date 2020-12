Comment tu me vois ? Tu peux m'aider ? Je commence la vie avec une opération au coeur 9 fois sur 10 et sans savoir marcher après un an. Toutefois, il n'y en a pas un comme moi qui ne finit pas par … More





Vidéo source : Comment tu me vois ? Tu peux m'aider ? Je commence la vie avec une opération au coeur 9 fois sur 10 et sans savoir marcher après un an. Toutefois, il n'y en a pas un comme moi qui ne finit pas par savoir marcher même si pas toujours les pieds droits.Et nos politiques ne pensent qu'à leur soif de domination, gouvernement mondial. Et toi, tu penses à ton plaisir ou aux autres qui sont obligés de subir l'interruption de la doctrine sociale de l'Eglise Catholique à cause de leur soi-disante "liberté" vis à vis de l'erreur qui nous entraine jusqu'à un totalitarisme islamo-communiste ? Qui n'est pas trompé de nos jours par toutes les erreurs si répandues alors que Jésus Christ a dit " 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine." (Mathieu 6:33-34)Vidéo source : youtube.com/watch?v=mXCytJoCK5Y