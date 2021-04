The beauties of the Sansevero Chapel Museum. Giuseppe Sanmartino, Veiled Christ (1753) Francesco Queirolo, Release from Deception (1753–54) Antonio Corradini, Veiled Truth (1752) Music by Cherubini -… More

The beauties of the Sansevero Chapel Museum. Giuseppe Sanmartino, Veiled Christ (1753) Francesco Queirolo, Release from Deception (1753–54) Antonio Corradini, Veiled Truth (1752) Music by Cherubini - Requiem in C-minor _ Introitus. Edited by Rafael Angulo.