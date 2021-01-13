TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: JANUARY 13: DR FIONA FLANAGAN, “TRUMPUS MAXIMUS, BOTH POLITICAL SIDES BEING PLAYED/”Q” DROPPINGS & THE LESSER OF TWO EVILS”
BUCKLE UP! ALOT OF TOUGH PILLS TO SWALLOW IN THIS ONE! JOIN DR FIONA FLANAGAN AND I AS WE DISCUSS:
TRUMPISM, WHERE IS HE LEADING THE POLITICAL CONSERVATIVES
QANON DECEPTION: MASONIC, QABALISTIC AND NEW AGE
CENSORSHIP AND MEDIA SEGREGATION
LESSER OF TWO EVILS ARGUMENT
FALSE OPPOSITION KATHOLICS/MEDIA
IS VIGANO THE REAL DEAL?
tradcatknight.org/…pings-the-lesser-of-two-evils/
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