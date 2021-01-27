Clicks3
PATRIOT: H.A. GOODMAN - TRUMP FORCED TWITTER INTO SUBSCRIPTIONS MODEL.. youtu.be/WsYekdyBdkQ PATRIOT: H.A. GOODMAN - TRUMP FORCED TWITTER INTO SUBSCRIPTIONS MODEL.. 'CAUSE AD …More
PATRIOT: H.A. GOODMAN - TRUMP FORCED TWITTER INTO SUBSCRIPTIONS MODEL..
youtu.be/WsYekdyBdkQ
PATRIOT: H.A. GOODMAN - TRUMP FORCED TWITTER INTO SUBSCRIPTIONS MODEL..
'CAUSE AD REVENUES TANKED AND DEBT INCREASED to 3.4 BILLION...
GO FIGURE..
WHO STILL WANNA PAY TO BE CENSORED, ABUSED and SPIED ON?
NO ONE SANE.. and SOON NO ONE.. PERIOD..
#107sentme
youtu.be/WsYekdyBdkQ
PATRIOT: H.A. GOODMAN - TRUMP FORCED TWITTER INTO SUBSCRIPTIONS MODEL..
'CAUSE AD REVENUES TANKED AND DEBT INCREASED to 3.4 BILLION...
GO FIGURE..
WHO STILL WANNA PAY TO BE CENSORED, ABUSED and SPIED ON?
NO ONE SANE.. and SOON NO ONE.. PERIOD..
#107sentme