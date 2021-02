Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario



Libro de Génesis 8,6-13.20-22.

A

Salmo 116(115),12-13.14-15.18-19.

¿

Evangelio según San Marcos 8,22-26.

C

Leer el comentario del Evangelio por

l cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca,y soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca.Después soltó una paloma, para ver si las aguas ya habían bajado.Pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca.Luego esperó siete días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca.Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar.Esperó otros siete días y la soltó nuevamente. Pero esta vez la paloma no volvió.La tierra comenzó a secarse en el año seiscientos uno de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca, y vio que la tierra se estaba secando.Luego Noé levantó un altar al Señor, y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar.Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: "Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud; ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo.De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche".Con qué pagaré al Señortodo el bien que me hizo?Alzaré la copa de la salvacióne invocaré el nombre del Señor.Cumpliré mis votos al Señoren presencia de todo su pueblo.¡Qué penosa es para el Señorla muerte de sus amigos!Cumpliré mis votos al Señor,en presencia de todo su pueblo.en los atrios de la casa del Señor,en medio de ti, Jerusalén.¡Aleluya!uando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara.El tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: "¿Ves algo?".El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: "Veo hombres, como si fueran árboles que caminan".Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos, y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad.Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: "Ni siquiera entres en el pueblo".Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Teófilo de Antioquia