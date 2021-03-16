TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE VIDEO INTERVIEW: MARCH 16: DR LEE MERRITT, “MILITARIZATION OF MEDICINE”
DONT MISS OUT ON TODAYS PROGRAMS! 6 SPECIAL GUESTS ALONE TODAY. NO ONE ELSE IS DOING AS MUCH PODCASTING WISE...
THIS MAYBE THE MOST IMPORTANT TALK YOU WILL HEAR ALL YEAR!
DR LEE MERRITT JOINS THE SHOW TO DISCUSS COVID, MASKS, VACCINES, CENSORSHIP MENTAL HEALTH CONCERNS, MILITARIZATION OF MEDICINE, VITAMIN D, HCQ, TECHNIQUES USED TO BRING US TO OUR KNEES AND MUCH MORE!
***ALSO ON THE SHOW
CORNELL PROFESSOR DAVE COLLUM
HOMESTEADER JACK DODY
ECONOMIC/POLITICAL ANALYST HARLEY SCHLANGER
WRITER FOR CULTURE WARS MISCHA POPOFF
ESTEEMED ECONOMIC/POLITICAL ANALYST PAUL CRAIG ROBERTS
OVER 100 PODCASTS A MONTH! CLICK THE LINK BELOW AND FIND OUT WHAT ALL THE BUZZ IS ABOUT...
tradcatknight.org/…est-exclusive-video-interview/
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