Missa 12: Kyrie (Pater cuncta) gp#248 The aim of the Graduale project is to record all of the chants contained in the current Graduale Romanum / Graduale Triplex - see gregoriana.sk/graduale/ for …

Missa 12: Kyrie (Pater cuncta)gp#248 The aim of the Graduale project is to record all of the chants contained in the current Graduale Romanum / Graduale Triplex - see gregoriana.sk/graduale/ for description.If you would like to encourage me to continue this work, please comment, like, subscribe... or follow me: twitter.com/gradualeproject Subscribe to my Newsletter: gregoriana.us17.list-manage.com/…1e7bc1026e0cae71&id=237e703534 Look for the chant in Graduale Romanum 1974, p. 751 (Kyriale)Or in Graduale Romanum 1961, p. 42*Look for the recordings of the Graduale Project on store.cdbaby.com or check on your favorite music store.