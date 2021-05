"Fatima erinnert uns daran, dass es eine Konsequenz unserer Taten in die Ewigkeit hinein gibt" kircheinnot am 8. Mai 2017. Es war im Jahr 1917. Der Erste Weltkrieg wütete, Millionen Menschen verloren… More

kircheinnot am 8. Mai 2017. Es war im Jahr 1917. Der Erste Weltkrieg wütete, Millionen Menschen verloren ihr Leben, und in Russland brach die Revolution aus, die die kommunistische Ideologie über ganz Europa spülte. Da erschien drei kleinen Hirtenkindern in dem kleinen portugiesischen Ort Fatima in der Zeit von 13. Mai bis 13. Oktober die Gottesmutter Maria und übermittelte der Welt eine Botschaft von einzigartiger Bedeutung. – Über diese Botschaft und ihre Hintergründe wollen wir heute sprechen mit Pfarrvikar Christian Stadtmüller, dem Geistlichen Leiter des Fatima Weltapostolats im Bistum Würzburg.



