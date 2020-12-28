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MIKE FROM RESTORING THE FAITH, ” COVID/NEWMASS CONNECTION & SACRAMENTALITY OF FACE MASKING”

TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: DECEMBER 28: MIKE FROM RESTORING THE FAITH, ” COVID/NEWMASS CONNECTION & SACRAMENTALITY OF FACE MASKING”

MIKE FROM RESTORING THE FAITH JOINS THE SHOW FOR THE FIRST TIME TO DISCUSS:

COVID RELIGION IS ECUMENICAL
TAYLOR MARSHALL WHO IS POPE POLL
VIGANO: IS HE CONTROLLED OPPOSITION
TRUMP: IS HE REALLY AN OUTSIDER?
STRESSING THE INTERIOR LIFE
V DROPS AND Q DROPS, SIMILAR?
MODERNIST JESUITS ON SOCIAL MEDIA
THE RESTORING THE FAITH APOSTOLATE
THE VACCINE DEBATE
AND MUCH MORE (50 MINS LONG)

tradcatknight.org/…acramentality-of-face-masking/
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