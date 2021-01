Heiligtumsfahrt Aachen 2014 Heiligstumfahrt on Oct 15, 2013 Nach siebenjähriger Pause ist am Freitagabend wieder die Aachener Heiligtumsfahrt eröffnet worden. Bischof Heinrich Mussinghoff erhob in … More





Nach siebenjähriger Pause ist am Freitagabend wieder die Aachener Heiligtumsfahrt eröffnet worden. Bischof Heinrich Mussinghoff erhob in einem Festgottesdienst im Dom die vier Tuchreliquien aus dem Marienschrein. Sie werden an den kommenden zehn Tagen zu Beginn der Gottesdienste und in einer Truhe im Dom gezeigt. Rund 100.000 Pilger werden dazu erwartet.



Die Heiligtumsfahrt findet diesmal im Karlsjahr statt, das an den 1.200 Todestag von Karl dem Großen erinnert. Aus diesem Anlass hatte Bundespräsident Joachim Gauck schon am Donnerstag die Ausstellung „Karl der Große. Macht. Kunst. Schätze“ eröffnet. Der Herrscher hatte die Heiligtumsfahrt begründet, die seit 1349 alle sieben Jahre stattfindet.



