Santos del día:

(4 coms.)

- Memoria litúrgica

patronazgo:

patrono de los intelectuales católicos, de las escuelas y universidades católicas, de los teólogos, filósofos, estudiantes, libreros y los fabricantes de lápices, protector contra los rayos, el tiempo severo y las tormentas, para pedir por la castidad y la pureza.

can.:

C: Juan XXII 18 jul 1323

país:

n.:

†:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

can.:

pre-congregación

país:

†:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

can.:

pre-congregación

país:

†:

formas del nombre:

hagiografía:

Abel Della Costa

(2 coms.)

can.:

pre-congregación

país:

n.:

†:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

can.:

Conf. Culto: Pío IX 1857

país:

†:

hagiografía:

Santi e Beati

can.:

B: Pío XII 20 may 1951

país:

n.:

†:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

can.:

B: Pío X 2 may 1909 - C: Juan Pablo II 1 oct 2000

país:

†:

hagiografía:

«Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003

can.:

B: Pablo VI 19 oct 1975 - C: Juan Pablo II 5 oct 2003

país:

n.:

†:

hagiografía:

Vaticano

can.:

B: Benedicto XVI 17 sep 2006

país:

n.:

†:

hagiografía:

Vaticano

can.:

B: Juan Pablo II 11 mar 2001

país:

n.:

†:

hagiografía:

Abel Della Costa

(1 coms.)

can.:

B: Juan Pablo II 27 jun 2001

país:

n.:

†:

formas del nombre:

hagiografía:

Santi e Beati

(1 coms.)

Tradicional, no incluido en el Martirologio Romano

patronazgo:

patrono de los maestros y, en Francia, de las escuelas.

can.:

culto local

país:

n.:

†:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Italia -c. 1225 -1274Memoria de santo Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y doctor de la Iglesia, que, dotado de gran inteligencia, con sus discursos y escritos comunicó a los demás una extraordinaria sabiduría. Llamado a participar en el II Concilio Ecuménico de Lyon por el papa beato Gregorio X, falleció durante el viaje en el monasterio de Fossanova, en el Lacio, el día siete de marzo, fecha en la que, años después, se trasladaron sus restos a la ciudad de Toulouse, en Francia.Francia -c. 539/554En el monasterio de Réome, en el territorio de Langres, en Neustria, san Juan, presbítero, varón totalmente entregado a Dios, que presidió una comunidad monástica según la Regla de san Macario.Israel -s. VIJacobo de Haifa, Jacobo el ascetaConmemoración de san Jacobo, eremita en Palestina, que se escondió largo tiempo en una tumba para llevar vida penitente.España -c. 1127 -c. 1207En Cuenca, en la región de Castilla la Nueva, en España, san Julián, obispo, que fue el segundo pastor de esta ciudad, una vez recuperada de manos de los musulmanes. Egregio por su estilo de vida, se distinguió por repartir entre los pobres los bienes de la Iglesia y trabajar con sus manos para obtener el sustento diario.Italia -1224En el monasterio de san Frediano, cerca de Pisa, en la Toscana, beato Bartolomé Aiutamicristo, religioso de la Orden de los Camaldulenses.Francia -1606 -1683En el lugar de Plévin, en Bretaña Menor, beato Julián Maunoir, presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús, que por espacio de cuarenta y dos años se entregó a las misiones populares por todos los lugares y aldeas del territorio.China -1858En la ciudad de Maokou, en la provincia de Guizhou, en China, santos Agueda Lin Zhao, virgen, y Jerónimo Lu Tingmei y Lorenzo Wang Bing, mártires, que, siendo catequistas, en tiempo del emperador Wenzongxian fueron denunciados como cristianos y finalmente decapitados.China -1852 -1908En la ciudad de Daijiazhuang, en la provincia de Shandong, al sur de China, san José Freinademetz, presbítero de la Sociedad del Verbo Divino, que trabajó incansablemente en la evangelización de aquella región.Italia -1877 -1930En Brescia, Italia, beato Moisés Tovini, presbítero.España -1901 -1937En la localidad de Picassent, en la provincia de Valencia, en España, beata María Luisa Montesinos Orduña, virgen y mártir, la cual, durante la persecución contra la fe, participó con el martirio en la victoria de Cristo.Rusia -1903 -1952Olga BidàEn el campo de concentración de Kharsk, cerca de Tomsk, en la región de Siberia, en Rusia, beata Olimpia (Olga) Bidà, virgen y mártir, de la Congregación de Religiosas de San José, que, por amor a Cristo, durante la persecución antirreligiosa soportó toda clase de pruebas.Alemania -742 -814En Aachen, beato Carlomagno, rey de los francos desde 768 hasta su muerte, coronado Imperator Augustus por el Papa León III el 25 de diciembre de 800 en Roma