Beato Juan Hambley, presbítero y mártir fecha: 29 de marzo n.: c. 1560 - †: 1587 - país: Reino Unido (UK) otras formas del nombre: Hambly canonización: B: Juan Pablo II 22 nov 1987 En Salisbury, en Inglaterra, conmemoración del beato Juan Hambley, presbítero y mártir, que en tiempo de la reina Isabel I, por ser sacerdote, en un día no precisado de este mes, cercano a la Pascua del Señor, en el … More

Beato Juan Hambley, presbítero y mártir fecha: 29 de marzo n.: c. 1560 - †: 1587 - país: Reino Unido (UK) otras formas del nombre: Hambly canonización: B: Juan Pablo II 22 nov 1987 En Salisbury, en Inglaterra, conmemoración del beato Juan Hambley, presbítero y mártir, que en tiempo de la reina Isabel I, por ser sacerdote, en un día no precisado de este mes, cercano a la Pascua del Señor, en el suplicio del patíbulo se conformó a la pasión de Cristo. Ver más información en: Mártires de la persecusión en Inglaterra (1535 - 1681) Un día del mes de marzo de 1587, en las cercanías de la Pascua, fue ahorcado y descuartizado en Salisbury el joven sacerdote secular Juan Hambley o Hambly, de veintisiete años de edad, y natural de Cornualles, que luego de haber estudiado en Reims y haberse ordenado sacerdote volvió a Inglaterra. Fue arrestado y acusado de traición, por el solo hecho de ser sacerdote, en el verano de 1586. Al ser Juzgado en marzo del año siguiente por el juez Gent, éste le invitó a darse cuenta de que el camino elegido por él llevaba a la muerte mientras que si se conformaba a las leyes inglesas en materia religiosa, se le abría un buen futuro en libertad y con un buen beneficio. El joven sacerdote fue envuelto en las artimañas del juez y le fue prometiendo hacer cuanto aquél le sugería, de manera que el tribunal quedó con la impresión de que había logrado atraerlo al protestantismo. Pero a la mañana siguiente, cuando el Juez le pidió, según la costumbre, por segunda y última vez que ratificara su promesa de conformarse, él respondió con gran presteza y resolución que tenía vergüenza y dolor de haber prometido el día anterior su conformidad con las leyes religiosas inglesas. El Juez, que tan alegre y satisfecho había concluido la vista del día anterior, se llenó de cólera y le preguntó por qué ese cambio de un día a otro. Y el mártir respondió que la causa no era otra que su convicción propia, la que le había valido estar en la cárcel los últimos tiempos, y que de lo profundo de su corazón se dolía de la debilidad mostrada el día anterior, obtenida por las amenazas y halagos del Juez, pero que desde aquel momento no esperaran de él ninguna debilidad. Le recordó el Juez que, persistiendo en esa actitud, le aguardaba una muerte crudelísima, pero el mártir respondió que la recibiría con gratitud. en esta actitud se mantuvo con gran constancia y al día siguiente tuvo lugar su ejecución. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1987. El nuevo Martirologio Romano lo conmemora el 29 de marzo, aunque no se sabe el día exacto de su muerte. fuente: «Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003 www.eltestigofiel.org/lectura/santoral.php