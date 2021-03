7 marzo Venerable Ma Clotilde de Borbón, reina de Cerdeña.

Santoral 7 de marzo

Santas Perpetua y Felicidad, con sus compañeros Revocato, Saturnino y Secúndulo, Cartago († 204) Vibia Perpetua, una joven madre de 22 años, escribió en prisión el diario de su arresto, de las visitas que recibía, de las visiones y de los sueños, y siguió escribiendo hasta la víspera del suplicio. "Nos echaron a la cárcel (escribe) y quedé consternada, porque nunca me había … More

Santoral 7 de marzo

Santas Perpetua y Felicidad, con sus compañeros Revocato, Saturnino y Secúndulo, Cartago († 204) Vibia Perpetua, una joven madre de 22 años, escribió en prisión el diario de su arresto, de las visitas que recibía, de las visiones y de los sueños, y siguió escribiendo hasta la víspera del suplicio. "Nos echaron a la cárcel (escribe) y quedé consternada, porque nunca me había encontrado en lugar tan oscuro. Apretujados, nos sentíamos sofocar por el calor, pues los soldados no tenían ninguna consideración con nosotros". Perpetua era una mujer de familia noble y había nacido en Cartago; con ella fueron encarcelados Saturnino, Revocato, Secóndulo y Felicidad, que era una joven esclava de la familia de Perpetua, todos catecúmenos. A los cinco se unió su catequista Saturno y, gracias a él, todos pudieron recibir el bautismo antes de ser echados a las fieras y decapitados en el circo de Cartago, el 7 de marzo del año 203. Ser cristianos en esa época de fe y de sangre constituía un riesgo cotidiano: el riesgo de terminar en un circo, como pasto para las fieras y ante la morbosa curiosidad de la muchedumbre. Perpetua tenía un hijito de pocos meses. Los escritos de Perpetua formaron un libro que se llama Pasión de Perpetua y Felicidad, que después completó otra mano, tal vez la de Tertuliano, que narró cómo las dos mujeres fueron echadas a una vaca brava que las corneó bárbaramente antes de ser decapitadas. La frescura de esas páginas ha llenado de admiración y conmoción a enteras generaciones. Precisamente los hermanos en la fe fueron quienes pidieron a Perpetua que escribiera esos apuntes para dejar a todos los cristianos por escrito un testimonio de edificación,



-San Teófilo, obispo de Nicomedia, que sufrió el destierro por defender el culto de las imágenes († 845) Fue discípulo de San Tarasio quien al darse cuenta de la vocación y dones del muchacho para la vida religiosa, decidió confiárselo a otros de sus discípulos, San Migel el Confesor, quien se hallaba fundando un monasterio junto al Bósforo. Años más tarde, y luego de soportar ambos las más duras y difíciles pruebas, San Tarasio confirió la dignidad episcopal: Teófilo recibió la sede de Nicomedia y Miguel a la Sínada. Cuando el León V emprendió de nuevo su batalla contra las imágenes, San Nicéforo, sucesor de San Tarasio en la sede de Constantinopla, convocó a un Concilio para mantener la doctrina católica contra el emperador. San Teofilo y otros teólogos de gran saber defendieron con elocuencia el punto de vista de la Iglesia, pero el emperador pemanecía inconmovible. Fue entonces, que el santo, al ver la dureza del corazón del emperador, vaticinó terribles desgracias y pesares que caerían sobre él; el emperador, enfurecido, mandó a encarcelar al santo en una oscura y terrible celda, donde falleció treinta años después. San Teófilo tuvo un corazón grande y generoso; su incansable servicio y entrega hacia los más pobres y enfermos conllevó a que más adelante, el santo fundase varios hospitales en la región.



-San Lorenzo, esposo ejemplar († 1707) Etimológicamente significa "laurel". Viene de las lenguas griega y latina. Simplificar para vivir intensamente, al instante: hallarás en ello el sabor de la vida, tan ligado al gusto del Dios vivo. Simplificar y compartir, es identificarse con Cristo Jesús que nació pobre entre los pobres. Cuando vives así, todo se torna festivo a tu alrededor. Lo poco que tienes, disponlo con imaginación para alegrar la monotonía diaria. Este joven, cuando contrajo matrimonio, lo hizo por amor. Desde su alma grande como el cielo que le vio nacer, se entregó con todo afecto y amor a su mujer y dos hijos. Para alimentarlos, no dejaba de trabajar en dos oficios que había aprendido: albañilería y cultivador. No tenía inconveniente en ir de una parte para otra con tal de sacar el sueldo con el que vivir toda su familia. Un día, sin embargo, impulsado e inspirado por el propio Dios - pero con muchas dudas y vacilaciones -, se fue a la isla de Salamina. Sencillamente, construir un monasterio en el lugar preciso en el que encontró un icono de la Madre de Dios. Mientras él hacía el monasterio - de mutuo acuerdo con su mujer -, ésta le daba vueltas a la cabeza de si hacerse monja o quedarse con sus hijos ya criados. Tras muchos ratos de oración y totalmente en manos de Dios, se inclinó por lo primero. Lorenzo había recibido de Dios la gracia de las curaciones. Y tuvo ocasión de ejercerla a favor de muchos otomanos en aquellos tiempos. Con lo que le daban los curados, pudo terminar el monasterio, en el que murió en paz el año 1707.



-San Pablo el Simple (5 marzo), humilde trabajador de Tebaida, s. IV. Era un humilde trabajador en Egipto cuando, a la edad de 60 años, descubrió que su mujer le era infiel. La dejó y se fue al desierto para hacerse discípulo de San Antonio. Pero el santo lo rechazó por su avanzada edad y porque dudaba de la sinceridad de su propósito. Pablo insistió hasta que fue admitido, pero fue probado exigentemente en todo y en todo demostró humildad, obediencia y simplicidad, hasta tal punto de que lo llamaron "el simple". No hay que confundir a San Pablo, llamado "el simple" por su sencillez de niño, con San Pablo el ermitaño cuya fiesta se celebra el 15 de enero. San Pablo el simple, que era también anacoreta, fue uno de los más eminentes discipulos de San Antonio, en la Tebaida de Egipto. Hasta los sesenta años había sido labriego; pero la infidelidad de su mujer, a la que sorprendió en flagrante delito, le ayudó a desprenderse del mundo. Abandonó a su esposa, sin una palabra de reproche, y emprendió un viaje de ochenta días por el desierto en busca de San Antonio, para rogarle que le aceptara como discípulo y le enseñase el camino de la salvación. El santo, juzgándole ya muy viejo para emprender la vida de ermitaño, le aconsejó que volviera al mundo a servir a Dios en el trabajo, o que entrara en algún monasterio en que su simpleza no constituyese un obstáculo. Acto seguido, le cerró la puerta.



-Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Redi, carmelita mística, Italia (1747 † 1770) Nació en Arezzo (Italia) de noble familia, el 15 de julio de 1747. Se llamó Ana María. Fue alma contemplativa desde muy pequeñita. Con frecuenciase quedaba ensimismada y preguntaba: "Decidme, ¿quién es ese Dios?". Atraída por el lema de San Juan: "Dios es amor" (1 Jn 4,16), el 1 de septiembre de 1764 ingresó en el Carmelo de Florencia y el 11.3.1765 vistió el hábito tomando el nombre de Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús. Durante toda su vida vivió el lema: "Escondida con Cristo en Diós". Más que "maestra" fue un continuo y magnífico "testimonio" de vida espiritual. Fue también una gran mística y para llegar a serlo usó sobre todo de dos medios: una dura ascesis e intensa caridad fraterna. Asimiló perfectamente las enseñanzas de Santa Margarita de Alacoque sobre el Sagrado Corazón y las vivió de modo muy personal hasta llegar a la intimidad con la Santísima Trinidad. Supo cubrir con las cenizas de la santa humildad sus dotes naturales: nobleza, cultura e inteligencia, y conservar en el más profundo silencio, las gracias que recibía de Dios, disimulando continuamente todo acto de virtud. A los 23 años una peñtonitis truncó su vida. Era el 7 de marzo de 1770 cuando expiró "inclinada la cabeza y abrazada modestamente a su querido Crucifijo". El papa Pío Xl la beatificó el 9 de junio de 1929 y la canonizó el 12 de marzo de 1934.



-Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia (Enero 28) († 1274) Deja el castillo de sus padres, de ascendencia germana, latina y normanda, para estudiar en Montecassino y en la Universidad de Nápoles. Tomás de Aquino viajó mucho, primero como estudiante y luego como profesor de Montecassino, en cuyas cercanías había nacido (1225) a Colonia; de París, en donde pasó tres temporadas, a Roma y Nápoles, para morir entre los Cistercienses de Fossanova, cuando se dirigía al Concilio de Lyon (7 de marzo de 1274). Escribió mucho, y sus dos Summas no deben hacer olvidar los múltiples comentarios de la Escritura, de filosofía o teología. Mas, lo que especialmente hizo este hombre - formado en un principio en la escuela de San Benito y luego en la de Santo Domingo, cuyo hijo pasó a ser al ingresar en la Orden de Predicadores (1244) - fue orar mucho. Sus estudios de Bolonia continúan en Colonia y París, con Alberto Magno entre sus profesores. Su ciencia filosófica del mundo antiguo y contemporáneo, tanto occidental como árabe, le aureola del mayor prestigio. Su nombre comienza a vincularse con el de Aristóteles; y es recibido entre los doctores de la Universidad de París el 15 de agosto de 1257. Como catedrático de París busca en su filosofía y teología, más la solidez y la precisión intelectual que el deslumbrar; y colabora humildemente a la Filosofía Perenne, sin particularismos transitorios. Cautivado muy pronto por la "sublime verdad" de Dios, consagró todas sus fuerzas a la contemplación del Misterio, aguzando sin cesar el doble instrumento que el Señor había colocado a su disposición: su inteligencia de hombre y su fe de cristiano transida de amor. Si bien es cierto que escribió y enseñó, lo hizo para comunicar a los demás los resultados de sus descubrimientos e incitarles en la única tarea que existe conforme a la medida del corazón del hombre: la búsqueda de Dios. En acto de obediencia al Papa, acudía desde Italia al Concilio de Lyón, como teólogo, cuando se siente enfermo; por voluntad suya es acogido en el cercano monasterio cisterciense de Fossa-Nuova; y tras pedir con humilde insistencia fueran sometidos previamente sus escritos "a la corrección de la Santa Iglesia Romana", muere santamente el año 1274.Como el 7 de marzo cae siempre en Cuaresma, se celebra la memoria de Santo Tomás de Aquino el 28 de enero, que es aniversario del traslado de su cuerpo al convento de los Dominicos de Toulouse (1369).



-San Juan Bautista Nam Chong-Sam, mártir coreano († 1866) El Beato mártir Nam Chong-Sam Ionnanes Baptista (Nam Jong-Sam Yohan) nació en el año de mil ochocientos diecisiéte en Chungju, Chungcheong-do (Corea del Sur), fue laico del vicariato apostólico de Corea, murió martirizado el día siete de marzo del año de mil ochocientos sesenta y seis en el Pequeño Puerto del Oeste, Seúl (Corea del Sur) a la edad de cuarenta y nueve años, no sabemos exactamente cuando fue iniciado su proceso de beatificación, pero sabemos que la Congregación para las Causas de los Santos (CCS) le dio como número de protocolo el mil trescientos treinta y tres, su martirio fue aprobado el día cuatro de julio del año de mil novecientos sesenta y ocho y fue declarado digno de veneración ("Venerable") gracias a la aprobación, fue beatificado el día seis de octubre del año de mil novecientos sesenta y ocho, finalmente, su Santidad el Papa Juan Pablo II aprobó el milagro atribuido por la intercesión de ciento tres mártires de Corea (entre ellos Juan Bautista) y los canonizó el día seis de mayo del año de mil novecientos ochenta y cuatro.



-Beato Leonidas Fedorov, mártir ruso († 1935) El Beato mártir Leonid F'dorov, nació el día cuatro de noviembre del año de mil ochocientos setenta y nueve en San Petersburgo (Leningradskaya oblast', Rusia) entró en la Orden de Sacerdotes Estudiosos, hizo sus votos perpetuos y fue exarch de la Iglesia Católica Bisantina Rusa, murió martirizado el día siete de marzo del año de mil novecientos treinta y cinco en Vyatka (Kirovskaya oblast', Rusia) su nombre en ruso es ?????? ??????? y romanizado es Leonid Dedorov. Su proceso de beatificación fue iniciado el día trece de octubre del año de mil novecientos noventa y ocho, la Congregación para las Causas de los Santos (CCS) le dio como número de protocolo el dos mil doscientos cincuenta y seis, su Santidad el Pontífice Juan Pablo II aprobó la heroicidad de sus virtudes y lo declaró digno de veneración ("Venerable") el día veinticuatro de abril del año de dos mil uno, finalmente, lo beatificó el día veintisiete de junio del año de dos mil uno en Ucrania, junto con otros veinticuatro compañeros, mártires por Régimenes Comunistas Europeos, si se obtiene un favor o gracia especial atribuida por la intercesión del Beato Leonidas o de los veinticinco mártires ucraneses, por favor hacer comunicar a su causa de beatificación: Ukrainian Greek Catholic Church, pl. Sviatoho Yura 5, Lviv 79000, Ucrania. Chiesa S. Sofia Ucraina, Via Boccea, 478, 00166 Roma, Italia.



-Venerable María Clotilde Adelaida Saveria de Borbone, reina († 1802) s. XVIII-XIVX. Etimológicamente significa "princesa de las aguas", en lengua siria y "famosa en la batallas de las doncellas", en lengua alemana. La que todo el mundo llamaba la reina de Cerdeña, que algún día sería llevada al honor de los altares, nació en Cerdeña. Aunque la educaron en la molicie de la corte, ella supo mantenerse al margen de todo aquello que no fuera noble, hermoso y bello ante los ojos de Dios y de su propia conciencia. A los 16 años, contrajo matrimonio con el príncipe Carlos Manuel, aunque su inclinación se decantaba más bien por la vida religiosa. No podían tener hijos y, según la voluntad de Dios, ellos se sentían felices. Para no vivir aburridos y sin ningún tipo de apostolado en bien de los otros, abrazaron los dos la regla de la orden terciara de los Dominicos. A los dos les tocó la mala suerte de sufrir los envites de la Revolución francesa. Con sus propios ojos vieron cómo su hermano Luis XVI era llevado a la guillotina y no sólo él sino también su cuñada María Antonietta y su hermana María Elisabeth. La reina, mientras tanto, había renunciado a todos sus objetos de valor para darlos a los pobres. Cuando fueron a Roma, en la Semana Santa del 1801, conocieron al nuevo Papa Pío VII, pero sin ninguna demora tuvieron que volver a Nápoles. Viendo los peligros que le aguardan, ella mandó edificar un mausoleo en honor de su marido difunto. Cuando ella murió en 1802 a los 42 años, todo el mundo la llamaba "el ángel tutelar del Piamonte".



-Santos Adrián y Eubulo o Eubulio, mártir, Cesarea de Palestina, 308. Durante la persecución de Diocleciano, Adrian y Aúbulo fueron a Cesárea a visitar los confesores de la fe. Interrogados sobre el motivo de sus viajes respondieron la verdad. Conducidos ante el gobernador, éste los mandó azotar con garfios d hierro y arrojados a las fieras. Días más tarde Adrián fue decapitado. Eúbulo corrió la misma suerte. El juez le había prometido la libertad con tal de que sacrificara a los ídolos, pero el santo prefirió la muerte.



-San Ardón, monje de la abadía de Aniano, en el Languedoc, 843.



-Santos Efrén, Basilio, Agatodoro, Elpidio, Eterio y Capitón, obispos y mártires, Quersoneso, s. IV.



-San Equicio, abad italiano, cuyas virtudes elogió San Gregorio el Grande en sus Diálogos, s. IV.



-San Esterwino, abad inglés, 785.



-San Gaudioso, obispo de Brescia.



-San Pablo, obispo de Pelusio, Egipto, que murió desterrado por la misma causa, 445.



-Santos Sárturo, Saturnino, Revocato y Secundio, mártires. Fueron arrojados a las fieras en el circo de Cartago y murieron mártires juntamente con Perpetua y Felicidad. Antes habían padecido la cárcel, donde fueron animados y consolados por Perpetua.