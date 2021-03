San Leandro de Sevilla - 13 de marzo. diócesistv fecha: 13 de marzo . E n España se celebra su memoria el 13 de noviembre. n.: c. 545 - †: c. 600 - país: España canonización: pre-congregación … More

San Leandro de Sevilla - 13 de marzo.



diócesistv fecha: 13 de marzo . E n España se celebra su memoria el 13 de noviembre. n.: c. 545 - †: c. 600 - país: España

canonización: pre-congregación

hagiografía: «Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Elogio: En Sevilla, en Hispania, san Leandro, obispo, hermano de los santos Isidoro, Fulgencio y Florentina, que con su predicación y diligencia convirtió, contando con la ayuda de su rey Recaredo, a los visigodos de la herejía arriana a la fe católica.

Patronazgos: patrono de Sevilla; protector contra el reumatismo.

Oración: Oh Dios, que por medio de tu obispo san Leandro mantuviste en tu Iglesia la integridad de la fe, concede a tu pueblo permanecer siempre libre de todos los errores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén (oración litúrgica).