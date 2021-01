17 janvier Notre-Dame de Pontmain. C’était le 17 janvier 1871 alors que la France était vaincue par la Prusse. Pendant 3 heures, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Leboss… More





C’était le 17 janvier 1871

alors que la France était vaincue

par la Prusse.

Pendant 3 heures,

Eugène et Joseph Barbedette,

Françoise Richer et

Jeanne-Marie Lebossé

vont contempler la « Belle Dame »

vêtue d’une robe bleue

parsemée d’étoiles,

avec un voile noir sur la tête

et une couronne d’or avec un liseré rouge,

aux pieds des chaussons bleus avec une boucle d’or.

Elle tend les mains en avant

et sourit aux enfants.

Elle apparaît dans un triangle formé par trois grosses étoiles d’or en plein ciel.



phase 2

Accourus devant la grange,

les habitants du hameau vont commencer à prier avec les Sœurs. A l’arrivée de M. le curé, l’abbé Michel Guérin,

un ovale bleu avec quatre bougies éteintes vient entourer la Belle Dame, une petite croix rouge apparaît sur sa poitrine à l’endroit du cœur.

Pendant le chapelet,

la Belle Dame grandit lentement au fur et à mesure des Ave Maria. L’ovale grandit aussi et les étoiles se multiplient sur sa robe et autour d’elle. Au début du Magnificat une banderole blanche se déroule en dessous de l’ovale et des lettres d’or viennent s’écrire tour à tour. Le message va se continuer pendant les litanies, l’Inviolata et le Salve Regina. A ce moment-là il est complet.



