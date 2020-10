Saint Denis of Paris - October 9

São Dinis de Paris

Saint Denis de Paris

(em francês ) foi um mártir cristão , tendo sido Bispo de Paris no século III . Foi martirizado aproximadamente no ano de 250 da nossa era. Segundo a tradição, São Dinis ainda caminhou até sua igreja logo após ser decapitado.É venerado pela Igreja Católica Romana como Padroeiro de Paris.O nome de Dinis deriva do nome latino de Dionísio É celebrado a 9 de Outubro Foi enviado como missionário a Paris, e depois foi o primeiro Bispo de Paris. Notável pregador converteu centenas. Seu sucesso provocou a ira dos pagãos locais e ele foi feito prisioneiro pelo governador Romano. Martirizado nas perseguições do Imperador Valérius para renegar sua fé, junto com São Eleutério e São Rústicus que eram seus diáconos. A história diz que após ter sido degolado ele andou segurando sua cabeça por algum tempo em direção a sua igreja.Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação e vários milagres foram creditados a sua intercessão.Santa Genoveva (Genevieve, padroeira de Paris) construiu uma Basílica sobre sua tumba e sua festa foi adicionada ao calendário Romano em 1568 pelo Papa Pio V, embora ela seja celebrada na França desde 800DC. Ele é um dos “14 santos auxiliares”.Foi decapitado no ano de 258 em Montmarte e seu corpo atirado no Sena , mas recuperado e sepultado a noite pelos seus convertidos e devotos. Na arte litúrgica da Igreja pode ele ser mostrado como um Bispo carregando sua cabeça, às vezes usando uma mitra e també com uma videira crescendo em seu pescoço. É padroeiro da França e de Paris e no passado era invocado contra a dor de cabeça. Geralmente, é invocada sua intercessão contra a hidrofobia, ira, furor, possessão demoníaca e a raiva (doença).