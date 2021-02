Aus Anlass des Festes Kathedra Petri appellierte Papst Benedikt an die Gläubigen, ihn in seinem Dienstamt zu unterstützen: Er rief alle auf, ihn mit dem Gebet zu begleiten, damit er so „die hohe Aufgabe, die die göttliche Vorsehung mir als Nachfolger des Apostels Petrus anvertraut hat“, treu erfüllen könne.



Die Seite aus dem Evangelium, die uns die Liturgie an diesem siebten Sonntag im Jahreskreis vorlegt, berichtet die Episode vom Gelähmten und dessen Vergebung und Heilung (Mk 2,1-12). Während Jesus predigte, gab es da unter den vielen Kranken, die zu ihm gebracht worden waren, einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Als der Herr ihn sah, sagte er: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“ (Mk 2,5). Und da sich einige der Anwesenden über diese Worte empörten, fügte er hinzu: „Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause!“ (Mk 2,10-11). Und der Gelähmte ging geheilt fort. Diese Erzählung aus dem Evangelium zeigt, dass Jesus nicht nur die Macht hat, den kranken Leib zu heilen, sondern auch, die Sünden zu vergeben; und darüber hinaus ist die leibliche Heilung Zeichen der geistlichen Gesundung, zu der seine Vergebung führt. Die Sünde ist nämlich eine Art Lähmung des Geistes, von der uns allein die Macht der barmherzigen Liebe Gottes befreien kann und es uns so erlaubt, aufzustehen und den Gang auf dem Weg des Guten wieder aufzunehmen.

Auf den heutigen Sonntag fällt auch das Fest Kathedra Petri, ein wichtiger liturgischer Festtag, der das Amt des Nachfolgers des Apostelfürsten ins Licht stellt. Die Kathedra des Petrus symbolisiert die Autorität des Bischofs von Rom, der dazu berufen ist, dem ganzen Volk Gottes einen besonderen Dienst zu erweisen. Unmittelbar nach dem Martyrium des heiligen Petrus und des heiligen Paulus wurde nämlich der Kirche von Rom eine Vorrangstellung in der ganzen katholischen Gemeinschaft zuerkannt, eine Rolle, die bereits im 2. Jahrhundert vom heiligen Ignatius von Antiochien („Ad Romanos“, Vorrede: Funk, I, 252) und vom heiligen Irenäus von Lyon („Adversus haereses III“, 3, 2-3) bezeugt worden war. Dieses einzigartige und besondere Amt des Bischofs von Rom wurde vom Zweiten Vatikanischen Konzil bekräftigt: „Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft“ – so lesen wir in den dogmatischen Konstitution über die Kirche – „zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbeschadet des Primats des Stuhles Petri, welcher der gesamten Liebesgemeinschaft vorsteht (vgl. Ignatius v. A., „Ad Rom.“, Vorrede: ed. Funk I, 252.), die rechtmäßigen Verschiedenheiten schützt und zugleich darüber wacht, dass die Besonderheiten der Einheit nicht nur nicht schaden, sondern ihr vielmehr dienen“ ( Liebe Brüder und Schwestern!Die Seite aus dem Evangelium, die uns die Liturgie an diesem siebten Sonntag im Jahreskreis vorlegt, berichtet die Episode vom Gelähmten und dessen Vergebung und Heilung (Mk 2,1-12). Während Jesus predigte, gab es da unter den vielen Kranken, die zu ihm gebracht worden waren, einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Als der Herr ihn sah, sagte er: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“ (Mk 2,5). Und da sich einige der Anwesenden über diese Worte empörten, fügte er hinzu: „Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause!“ (Mk 2,10-11). Und der Gelähmte ging geheilt fort. Diese Erzählung aus dem Evangelium zeigt, dass Jesus nicht nur die Macht hat, den kranken Leib zu heilen, sondern auch, die Sünden zu vergeben; und darüber hinaus ist die leibliche Heilung Zeichen der geistlichen Gesundung, zu der seine Vergebung führt. Die Sünde ist nämlich eine Art Lähmung des Geistes, von der uns allein die Macht der barmherzigen Liebe Gottes befreien kann und es uns so erlaubt, aufzustehen und den Gang auf dem Weg des Guten wieder aufzunehmen.Auf den heutigen Sonntag fällt auch das Fest Kathedra Petri, ein wichtiger liturgischer Festtag, der das Amt des Nachfolgers des Apostelfürsten ins Licht stellt. Die Kathedra des Petrus symbolisiert die Autorität des Bischofs von Rom, der dazu berufen ist, dem ganzen Volk Gottes einen besonderen Dienst zu erweisen. Unmittelbar nach dem Martyrium des heiligen Petrus und des heiligen Paulus wurde nämlich der Kirche von Rom eine Vorrangstellung in der ganzen katholischen Gemeinschaft zuerkannt, eine Rolle, die bereits im 2. Jahrhundert vom heiligen Ignatius von Antiochien („Ad Romanos“, Vorrede: Funk, I, 252) und vom heiligen Irenäus von Lyon („Adversus haereses III“, 3, 2-3) bezeugt worden war. Dieses einzigartige und besondere Amt des Bischofs von Rom wurde vom Zweiten Vatikanischen Konzil bekräftigt: „Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft“ – so lesen wir in den dogmatischen Konstitution über die Kirche – „zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbeschadet des Primats des Stuhles Petri, welcher der gesamten Liebesgemeinschaft vorsteht (vgl. Ignatius v. A., „Ad Rom.“, Vorrede: ed. Funk I, 252.), die rechtmäßigen Verschiedenheiten schützt und zugleich darüber wacht, dass die Besonderheiten der Einheit nicht nur nicht schaden, sondern ihr vielmehr dienen“ ( Lumen gentium , 13).

[Nach dem Angelus grüßte der Heilige Vater die deutschsprachigen Pilger mit den folgenden Worten:]

Papst Benedikt XVI.: Betet für mich.Vatikan. ROM, 23. Februar 2009 ( ZENIT.org ).- Wir veröffentlichen die Ansprache, die Papst Benedikt XVI. gestern, Sonntag, beim Angelus-Gebet gehalten hat. Der Heilige Vater erklärte mit Blick auf das Sonntagsevangelium, dass die Sünde eine Art Lähmung des menschlichen Geistes sei, die nur Gott heilen könne.***Liebe Brüder und Schwestern, dieses Fest bietet mir Gelegenheit, euch zu bitten, mich mit eurem Gebet zu begleiten, damit ich die hohe Aufgabe, die die göttliche Vorsehung mir als Nachfolger des Apostels Petrus anvertraut hat, treu erfüllen kann. Darum bitten wir die Jungfrau Maria, die wir gestern hier in Rom unter dem schönen Titel „Gottesmutter des Vertrauens“ gefeiert haben. Sie bitten wir auch, uns zu helfen, mit der gebotenen seelischen Bereitschaft die Fastenzeit zu beginnen, die am kommenden Mittwoch mit dem eindrucksvollen Ritus der Aschenauflegung anfängt. Maria öffne uns das Herz für die Umkehr und das fügsame Hören des Wortes Gottes.Ganz herzlich begrüße ich alle Gläubigen deutscher Sprache, die mit uns den Engel des Herrn gebetet haben. Heute ist das liturgische Fest der Kathedra Petri, das im Petersdom auch am Sonntag als Hochfest gefeiert wird. Christus hat Petrus als den Felsen erwählt, auf dem er seine Kirche aufbauen wollte. Als Apostel sollte er in der ganzen Welt – universal – als Hirte und Lehrer dienen, und dieses Apostelamt wirkt in seinen Nachfolgern durch alle Zeiten fort. Bitten wir den heiligen Petrus um seinen Fürsprache, dass Verwirrung und Stürme die Kirche nicht erschüttern und wir am unverfälschten Glauben festhalten, in der Einheit bleiben und in Liebe miteinander leben. Der Herr leite und stärke euch mit seinem Segen.