SANTORAL 29 DE ENERO.

Santos del día:

can.:

pre-congregación

país:

†:

formas del nombre:

hagiografía:

Abel Della Costa

can.:

pre-congregación

país:

†:

hagiografía:

Abel Della Costa

can.:

pre-congregación

país:

†:

hagiografía:

Santi e Beati

calendario anterior:

can.:

pre-congregación

país:

†:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

(1 coms.)

can.:

pre-congregación

país:

†:

hagiografía:

Abel Della Costa

(2 coms.)

calendario anterior:

can.:

pre-congregación

país:

†:

formas del nombre:

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

can.:

culto local

país:

†:

formas del nombre:

hagiografía:

Santi e Beati

can.:

pre-congregación

país:

†:

hagiografía:

Abel Della Costa

calendario anterior:

can.:

Conf. Culto: León XII 27 mar 1824

país:

n.:

†:

formas del nombre:

hagiografía:

Academia de Humanidades PP Dominicos

can.:

B: Benedicto XVI 19 jun 2005

país:

n.:

†:

hagiografía:

Vaticano

can.:

B: Juan Pablo II 5 jun 1991

país:

n.:

†:

hagiografía:

Directorio Franciscano

Turquía -c. 250Sharbil, Sarvelos o Touthaël, y Barbea, Babaia o VevaeaEn la ciudad de Edesa, en Osroene, santos mártires Sarbelio, presbítero, y Bebaia, su hermana, los cuales, bautizados por el santo obispo Barsimeo, padecieron el martirio por su fe en Cristo.Italia -c. s. IIIEn Roma, en el cementerio Mayor de la vía Nomentana, santos mártires Papías y Mauro, soldados.Italia -c. s. IIIEn la ciudad de Perugia, en la Umbría, san Constancio, obispo.25 de eneroTurquía -363En Antioquía de Siria, santos Juventino y Maximino, mártires, que fueron coronados con el martirio en tiempo del emperador Juliano el Apóstata.Alemania -c. s. IVEn Tréveris, ciudad de la Galia Bélgica, san Valerio, segundo obispo que gobernó esta sede.7 de abrilTurquía -c. 378ApraatCerca de Antioquía de Siria, san Afraates, anacoreta, el cual, nacido y formado entre los persas, siguió las huellas de los magos y se convirtió al Señor en Belén. Se retiró a Edesa, donde vivió en una pequeña casa fuera de las murallas, y, más tarde, con su predicación y sus escritos defendió la fe católica contra los arrianos.Francia -570Gildas de Rhuys, BadonicusEn la Bretaña Menor, san Gildas, llamado «Sabio», abad, que escribió sobre la ruina de Bretaña, deplorando las calamidades de su pueblo e increpando a la maldad de príncipes y clérigos. Fundó el monasterio de Rhuys, junto al mar, y murió en la isla de Houat.Francia -591En la ciudad de Bourges, en Aquitania, san Sulpicio Severo, obispo, de familia de senadores de las Galias, cuya sabiduría, ministerio pastoral y empeño en restaurar la disciplina ensalzó san Gregorio de Tours.28 de febreroItalia -1332 -1361Vilana de FlorenciaEn Florencia, de la Toscana, beata Villana de Bottis, madre de familia, la cual, tras abandonar la vida mundana que llevaba, vistió el hábito de las Hermanas de la Orden de Penitencia de Santo Domingo y se distinguió por su asidua meditación de Cristo crucificado, por su austeridad de vida y por solicitar limosna en las calles a favor de los pobres.Polonia -1842 -1912En Pawlikowice, Polonia, beato Bronislao Markiewicz, presbítero, fundador de la Congregación de San Miguel Arcángel.Polonia -1862 -1946En Bialystok, lugar de Polonia, beata Boleslava María Lament, virgen, quien, en un difícil período de cambios políticos, fundó la Congregación de Religiosas Misioneras de la Sagrada Familia, para fomentar la unión de los cristianos, ayudar a los marginados y educar cristianamente a las jóvenes.