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KENNEDY HALL, “THE ILLUMINATI: FACT VS FICTION”

TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST VIDEO INTERVIEW: MARCH 12: KENNEDY HALL, “THE ILLUMINATI: FACT VS FICTION”

CATHOLIC WRITER/AUTHOR KENNEDY HALL OF THE FATIMA CENTER JOINS THE SHOW AGAIN TO DISCUSS THE IN’S AND OUT’S OF THE ILLUMINATI. THIS INTERVIEW IS FILLED WITH HISTORICAL FACTS AND AS ALWAYS A LITTLE HUMOR!

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KYLENE AND JOHN FROM THE PROVIDENT PREPPER TO DISCUSS GETTING READY FOR SPRING

PROLIFIC AUTHOR/WRITER PAUL SKOUSEN JOINS THE SHOW TO FURTHER BREAKDOWN SOCIALISM/COMMUNISM AND THE LATEST LEFTIST LUNACY.

tradcatknight.org/…he-illimunati-fact-vs-fiction/
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