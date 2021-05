San Pellegrino Laziosi, religioso O.S.M. (ca. 1265-1345) - 1 maggio. Religioso, Ordine Servi di Maria La data del culto per la Chiesa Universale è il 1° maggio , mentre l'Ordine dei Servi di Maria … More

San Pellegrino Laziosi, religioso O.S.M. (ca. 1265-1345) - 1 maggio.



Religioso, Ordine Servi di Maria



La data del culto per la Chiesa Universale è il 1° maggio , mentre l'Ordine dei Servi di Maria celebra la festa il giorno 4 maggio.



Nella piazza maggiore di Forlì, un frate – (san) Filippo Benizi, priore generale dell'Ordine dei Servi di Maria - richiama i forlivesi all'obbedienza del Pontefice Martino IV (Simon de Brion, 1281-1285), dopo l'interdetto da lui lanciato alla città ribelle il 26 marzo 1282. Il discorso del frate non piace... fischi, insulti, strattoni, obbligano il religioso a prendere la via del ritorno.

Tra gli insorti c'è un giovane di nobile famiglia, Pellegrino Laziosi. Ma, dopo l’agitazione, sorge il pentimento; rincorre fra Filippo sulla via Emilia e, raggiuntolo al fiume Ronco, si getta ai suoi piedi, chiedendo perdono. L’abbraccio di fra Filippo matura in Pellegrino un cambiamento radicale.

Nella Cattedrale di Forlì, ai piedi dell'immagine della Madonna, fiorisce la sua vocazione religiosa e chiede di entrare nell'Ordine dei Servi di Maria; l'accoglie a Siena lo stesso Fra Filippo Benizi. Lì incontra due santi frati senesi e, alla loro scuola, Pellegrino getta le basi della sua santità.

Verso il 1295, Pellegrino tornò da Siena alla sua città natale di Forlì, dove rimase fino alla morte, dedito alla penitenza, alla preghiera, al servizio dei poveri.

Un fatto rivelatore avvenne verso il 1325, quando egli era ormai sui 60 anni. Una molestissima cancrena, che lo colpì alla gamba destra, crebbe a tal punto che il medico del convento, Paolo Salaghi, decise di amputargli l'arto ammalato. Nella notte prima dell’operazione, Pellegrino si trascinò davanti al grande Crocifisso situato nella sala capitolare, e lì, con tutta la sua fede, implorò la guarigione. Assopito, vide Gesù Crocifisso toccargli la gamba piagata, guarendolo all’istante. Il fatto fece conoscere la santità dell'umile frate dei Servi, al quale tutti accorrevano .



Si narra che alla notizia della sua morte, avvenuta il 1° maggio 1345, fu tale e tanta la gente accorsa da ogni parte per cui non fu possibile chiudere le porte della città. La salma fu esposta nel coro della chiesa: tutti volevano avvicinarsi per toccarla con oggetti e reliquie preziose.

Tra gli altri, un cieco implorava aiuto, quand’ecco Pellegrino sembrò risvegliarsi e guarirlo all’istante. Anche una donna, posseduta dal demonio, fu liberata dal maligno. Fu deposto in un loculo della parete e non in terra, segno già evidente di una venerazione concessa a pochi: il suo culto si è esteso in Italia e nel mondo al seguito dell’espandersi dell’Ordine dei Servi.



Il culto, reso a Pellegrino Laziosi, fu approvato il 15 aprile 1609 da Pp Paolo V (Camillo Borghese, 1605-1621), che lo ascrisse nel catalogo dei Beati. Esaurite le formalità del processo canonico, Pp Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini, 1724-1730), il 27 dicembre 1726, lo annoverò tra i Santi .



S. Pellegrino Laziosi è compatrono della città di Forlì, dove ancora oggi si svolge una fiera in suo onore, il 1º maggio di ogni anno, caratterizzata dalla vendita di cedri. Il suo corpo è custodito nella Basilica omonima.

S. Pellegrino è invocato come protettore contro le malattie cancerogene e considerato come patrono degli ammalati di AIDS e di ogni altra malattia di particolare gravità.



Il più antico documento su S. Pellegrino è la sua legenda , ossia la breve, ma bellissima vita scritta in latino trecentesco poco dopo la sua morte, da un confratello che lo conobbe personalmente. Il testo originale di questa legenda , in seguito smarrita, fu trascritto fedelmente in latino classico-umanistico nel 1483 da Nicolò Borghese (1432-1500), noto letterato e politico senese, amico dei Servi di Maria. Egli è ritenuto il personaggio più importante che abbia avuto Siena nella seconda metà del Quattrocento.



Fonte principale: basilicasanpellegrinolaziosi.it (“RIV./gpm”).