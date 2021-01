Don Bosco, un don de Dieu pour les jeunes. Coopbelsud. Saint Jean (Giovanni) Bosco - 31 janvier - Fondateur de la « Congrégation salésienne ( SDB ) » et de l'Institut des « Filles de Marie-Auxiliat… More

Coopbelsud. Saint Jean (Giovanni) Bosco

- 31 janvier

Congrégation salésienne

SDB

Filles de Marie-Auxiliatrice

FMA

Jean (Giovanni) Bosco

Jean, lui dit sa mère, souviens-toi que ce qui honore un clerc, ce n'est pas l'habit, mais la vertu. Quand tu es venu au monde je t'ai consacré à la Madone ; au début de tes études je t'ai recommandé d'être son enfant ; sois à elle plus que jamais, et fais-la aimer autour de toi.

Comment !

mais tu n'as pas un sou vaillant !

Voyons !

si vous aviez de l'argent, m'en donneriez-vous ? Eh bien, mère, croyez-vous que la Providence, qui est infiniment riche, soit moins bonne que vous ?

Giovanni Bosco

fut béatifié le 2 juin 1929 et canonisé le 1er avril 1934