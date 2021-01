DON BOSCO ES GENIAL!!!

Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario



Carta a los Hebreos 12,1-4.

H

Salmo 22(21),26b-27.28.30.31-32.

C

Evangelio según San Marcos 5,21-43.

C

Leer el comentario del Evangelio por

ermanos:Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta.Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento.Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre.umpliré mis votos delante de los fieles:los pobres comerán hasta saciarsey los que buscan al Señor lo alabarán.¡Que sus corazones vivan para siempre!Todos los confines de la tierrase acordarán y volverán al Señor;todas las familias de los pueblosse postrarán en su presencia.Todos los que duermen en el sepulcrose postrarán en su presencia;todos los que bajaron a la tierradoblarán la rodilla ante él,y los que no tienen vidaGlorificarán su poder.Hablarán del Señor a la generación futura,anunciarán su justiciaa los que nacerán después,porque esta es la obra del Señor.uando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar.Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies,rogándole con insistencia: "Mi hijita se está muriendo; ven a imponerle las manos, para que se cure y viva".Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados.Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias.Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado; al contrario, cada vez estaba peor.Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto,porque pensaba: "Con sólo tocar su manto quedaré curada".Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal.Jesús se dio cuenta en seguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: "¿Quién tocó mi manto?".Sus discípulos le dijeron: "¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?".Pero él seguía mirando a su alrededor, para ver quién había sido.Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad.Jesús le dijo: "Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu enfermedad".Todavía estaba hablando, cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: "Tu hija ya murió; ¿para qué vas a seguir molestando al Maestro?".Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que creas".Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago,fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba.Al entrar, les dijo: "¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme".Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba.La tomó de la mano y le dijo: "Talitá kum", que significa: "¡Niña, yo te lo ordeno, levántate".En seguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro,y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Cirilo de Alejandría