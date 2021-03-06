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Saturday of the Second Week of Lent Fr. Santiago Martin FM YouTube: bit.ly/FranciscansofMary Facebook: facebook.com/login/web/ Instagram: instagram.com/accounts/login/ Twitter: twitter.com/offr…More
Saturday of the Second Week of Lent
Fr. Santiago Martin FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/login/web/
Instagram: instagram.com/accounts/login/
Twitter: twitter.com/offranciscans
Telegram: t.me/FranciscansOfMary_en
Parler: parler.com/…rofile/FranciscansofMary/posts
Fr. Santiago Martin FM
YouTube: bit.ly/FranciscansofMary
Facebook: facebook.com/login/web/
Instagram: instagram.com/accounts/login/
Twitter: twitter.com/offranciscans
Telegram: t.me/FranciscansOfMary_en
Parler: parler.com/…rofile/FranciscansofMary/posts