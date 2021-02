Hl. Siegfried - 15. Februar. Hl. Siegfried (Sigfrid, Sigurd) Glaubensbote in Schweden, erster Bischof von Skara * in England † am 15. Februar nach 1045 in Växjö am Heiligensee in Schweden Sigfrid … More

Glaubensbote in Schweden, erster Bischof von Skara

Unaman

Vinaman

Sunaman

Hl. Siegfried - 15. Februar.Hl. Siegfried (Sigfrid, Sigurd)* in England† am 15. Februar nach 1045 in Växjö am Heiligensee in SchwedenSigfrid war der Überlieferung nach Mönch in Glastonbury und kam um 995 als Missionar nach Norwegen, dann nach Schweden. Widerstände der Bevölkerung gegen seine Missionsarbeit trieben ihn nach Süden, wo er nach manchen Quellen in Skara das erste schwedische Bistum gründete. Nach weiterer Tätigkeit in Norwegen war er zuletzt wieder in Südschweden tätig.Erzbischof Liawizo bestätigte nach dem Zeugnis von Bischof Adam von Bremen einem Sigfrid den Missionsauftrag für die nordischen Länder. König Olaf sandte ihn zur Predigt aus, schließlich wurde er um 1035 der dritte Bischof von Skara.Später ist in isländischen und norwegischen Quellen ein Bischof Sigurd erwähnt, der wohl um 1008 in Husaby in Västergötland den schwedischen König Olav Erikson Skötkonung taufte, und in Växjö als Märtyrer zusammen mit seinen drei ihm verwandten Gehilfenstarb. In Växjö, das später Bischofssitz wurde, ist dessen Verehrung 1208 bezeugt. Sigurd ist wohl mit Sigfrid identisch.Sigfrid wird als Apostel von Schweden verehrt. Die Reliquien wurden teilweise in der Reformation vernichtet.