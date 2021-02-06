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TRADCATKNIGHT WEBCONFERENCE THEME: SCARED OR PREPARED? SURVIVE AND THRIVE!

TICKETS ON SALE NOW!

TRADCATKNIGHT WEBCONFERENCE
THEME: SCARED OR PREPARED? SURVIVE AND THRIVE!
SATURDAY FEBRUARY 20TH (3PM TO 7PM EASTERN)
PRICE: 10$ USA

THIS IS LIVE. YOU WILL HAVE THE ABILITY TO INTERACT WITH OTHER CONFERENCE MEMBERS AS WELL AS ASK GUESTS QUESTIONS WHEN PROMPTED TO. LIMITED ONLINE SEATING AVAILABLE.

***PURCHASE YOUR TICKET AHEAD OF FEBRUARY 20 IF YOU PLAN TO WATCH THE REPLAY VERSION IN CASE YOU CANNOT MAKE IT LIVE.

SPEAKERS:
JIM WALTON- PREPPER BROADCASTING NETWORK
MORGAN ROGUE- ROGUE PREPAREDNESS
KEN PARTYKA- PINBALL PREPAREDNESS
KYLENE/JOHN OF PROVIDENT PREPPER
STEFAN VERSTAPPEN- ONE OF THE TOP SURIVALISTS FROM CHINA STRATEGIES

tradcatknight.org/webconferences/
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