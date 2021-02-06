TICKETS ON SALE NOW!
TRADCATKNIGHT WEBCONFERENCE
THEME: SCARED OR PREPARED? SURVIVE AND THRIVE!
SATURDAY FEBRUARY 20TH (3PM TO 7PM EASTERN)
PRICE: 10$ USA
THIS IS LIVE. YOU WILL HAVE THE ABILITY TO INTERACT WITH OTHER CONFERENCE MEMBERS AS WELL AS ASK GUESTS QUESTIONS WHEN PROMPTED TO. LIMITED ONLINE SEATING AVAILABLE.
***PURCHASE YOUR TICKET AHEAD OF FEBRUARY 20 IF YOU PLAN TO WATCH THE REPLAY VERSION IN CASE YOU CANNOT MAKE IT LIVE.
SPEAKERS:
JIM WALTON- PREPPER BROADCASTING NETWORK
MORGAN ROGUE- ROGUE PREPAREDNESS
KEN PARTYKA- PINBALL PREPAREDNESS
KYLENE/JOHN OF PROVIDENT PREPPER
STEFAN VERSTAPPEN- ONE OF THE TOP SURIVALISTS FROM CHINA STRATEGIES
tradcatknight.org/webconferences/
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