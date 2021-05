Les Apparitions de l'archange Saint Michel au Gargano - le 8 mai. etoilenotredame La tradition catholique de l'apparition de l'archange au Gargano est décrite dans le Bréviaire romain du 8 mai, … More

Les Apparitions de l'archange Saint Michel au Gargano - le 8 mai.



etoilenotredame La tradition catholique de l'apparition de l'archange au Gargano est décrite dans le Bréviaire romain du 8 mai, ainsi que dans la Légende dorée (Legenda Aurea), recueil de légendes chrétiennes compilé par Jacques de Voragine entre 1260 et 1275.



Selon cette tradition, vers l'an 490, l'archange Michel est apparu à plusieurs reprises à l'évêque de Sipontum près d'une grotte, demandant que la grotte soit consacrée au culte chrétien et promettant la protection de la ville voisine de Sipontum des envahisseurs païens. Ce sont les premières apparitions de l'archange Michel en Europe occidentale.



Le pape Gélase I ( 492-496) ordonne qu'une basilique soit érigée sur place. La Basilique de San Giovanni in Tumba est le lieu où repose le roi lombard Rothari (mort en 652) ; la désignation "tumba" est maintenant appliqué à la coupole sur trompes.



À la spectaculaire intercession ultérieure de Saint Michel, apparaissant avec l'épée flamboyante au sommet de la montagne, au milieu d'une tempête à la veille de la bataille, les Lombards de Sipontum ont attribué leur victoire (le 8 mai 663) sur les Grecs fidèles à l'empereur byzantin. En commémoration de cette victoire, l'église de Sipontum a institué une fête spéciale pour honorer l'Archange, le 8 mai, qui s'est ensuite propagée dans toute l'Église catholique. Depuis l'époque de Pie V, il a été officialisé comme Apparitio S. Michaelis bien que l'origine ne soit pas de commémorer l'apparition, mais la victoire des Lombards barbares sur les Grecs orthodoxes.