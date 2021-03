Märtyrer





† 286 (?) in Märtyrer† 286 (?) in Rom

Attribute:

Patron

hl. Kastulus - Gedenktag: am 26. März.† otlauf und Wildfeuer, KriegsgefaCastulus, der Mann von Irene von Rom , nach der Legende der Kämmerer bzw. Speisemeister des Kaisers Diokletian, bot als Christ in seiner Wohnung neben dem Palast den von seinem Kaiser verfolgten Glaubensgenossen ein sicheres Versteck und war eifrig für den Glauben tätig. Er wurde angezeigt, der Präfekt ließ ihn lebend in eine Grube an der Via Labicana - der heutigen Via Casilina - stürzen und mit Sand zuschütten.Schon im 7. Jahrhundert wurde an der Stätte seines Martyriums eine nach ihm benannte, heute abgegangene Kirche errichtet; Reliquien kamen nach Pavia und von dort durch Abt Reginbert ins Kloster nach Moosburg in Oberbayern; der größte Teil davon wurde 1604 in die Martinskirche nach Landshut übertragen.Spatender Hirten; gegen Blitz- und Wassergefahr, Pferdediebstahl, Viehseuchen, Rotlauf und Wildfeuer, Kriegsgefahren; für die Findung eines Ehemannes Stadlers Vollständiges Heiligenlexikon hren; für die Findung eines Ehemannes