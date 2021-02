Sábado de la sexta semana del tiempo ordinario



Carta a los Hebreos 11,1-7.

Salmo 145(144),2-3.4-5.10-11.

Evangelio según San Marcos 9,2-13.



ermanos:La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven.Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación.Por la fe, comprendemos que la Palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible.Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, como lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, él continúa hablando, aún después de su muerte.Por la fe, Henoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó, y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios.Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan.Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe.eñor, día tras día te bendeciré,y alabaré tu Nombre sin cesar.¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza:su grandeza es insondable!Cada generación celebra tus accionesy le anuncia a las otras tus portentos:ellas hablan del esplendor de tu gloria,y yo también cantaré tus maravillas.Que todas tus obras te den gracias, Señor,y tus fieles te bendigan;que anuncien la gloria de tu reinoy proclamen tu poder.eis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos.Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas.Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías".Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor.Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: "Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo".De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos.Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría "resucitar de entre los muertos".Y le hicieron esta pregunta: "¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías?".Jesús les respondió: "Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del hombre debe sufrir mucho y ser despreciado?Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito".Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Anastasio de Sinaí