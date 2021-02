More

Bernadette (1987) Nostra Signora di Lourdes.serenellaburgio.(oo, più semplicemente,) è l'appellativo con cui la Chiesa cattolica venera Maria , in seguito alle apparizioni che avrebbe avuto nel 1858 Il nome della località si riferisce al comune francese di Lourdes , nel cui territorio - tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858 - la giovane Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una "bella Signora" in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. A proposito della prima, la giovane affermò [1] « Io scorsi una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla sui piedi »Questa immagine della Vergine, vestita di bianco e con una cintura azzurra che le cingeva la vita, è poi entrata nell'iconografia classica.Nel luogo indicato da Bernadette come teatro delle apparizioni fu posta nel 1864 una statua della Madonna. Intorno alla grotta delle apparizioni è andato nel tempo sviluppandosi un imponente santuario Attorno al luogo di culto si è ampliato successivamente un importante movimento di pellegrini . Si calcola che oltre settecento milioni di persone abbiano visitato Lourdes.