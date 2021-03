Santoral 11 de marzo

-San Constantino, rey de Escocia, que, abandonando el trono, se hizo monje y predicó el Evangelio a las escotos y a los pictos, 576. Constantino es un nombre afortunado y lo demuestra la larga lista de santos que lo llevaron, comenzando por el mismo emperador Constantino, cuyo culto se extendió rápidamente en todo el Oriente y se fijó la fiesta para el 21 de mayo junto con la de su madre, santa Elena. En Occidente su culto se limitó a las regiones de Sicilia, Calabria y Cerdeña, por la influencia bizantina en esos lugares. Hoy la Iglesia latina celebra la fiesta de otro Constantino, también él rey, que coronó su atormentada vida con el martirio. Su devoción se difundió sobre todo en Gran Bretaña e Irlanda. Al inicio de su juventud llevaba una vida desarreglada, tanto en público como en privado, manchándose con varias culpas, como asesinatos y sacrilegio; para quedar más libre para sus conquistas amorosas, se había divorciado de su mujer. Pero después, siendo todavía joven, fue tocado por la gracia, se convirtió y cambió radicalmente de vida. En primer lugar abandonó el trono y el poder y, para expiar sus pecados, se retiró al monasterio irlandés de Rathan. Era la época del gran florecimiento del monaquismo irlandés, que había comenzado con la predicación de san Patricio y continuado en los siglos siguientes gracias al buen número de santos. Constantino había ido a construir el Reino de Dios en la tierra en donde había cometido tantas maldades, ya borradas por el perdón de Dios y por el gran testimonio de su amor a Cristo. En efecto, Constantino recibió la palma del martirio en Escocia, en donde fue asesinado por algunos paganos fanáticos, por su fe en el Evangelio que iba predicando por las calles y las plazas. Escocia lo considera su primer mártir.-San Eulogio, doctor de los mozárabes cordobeses, arzobispo electo de Toledo y mártir, 859. Etimológicamente significa: "que habla bien". Viene de la lengua griega. Si quieres encontrarte con una de las cabezas más ilustres de España en el siglo IX y saber su grado de santidad, puedes leer esta página. Es considerado como el doctor de los mozárabes -cristianos españoles que vivían bajo la dominación de los moros. Este joven luchador incansable nació en Córdoba allá por el año 800 en el seno de una familia que, a pesar de tantas luchas contra los musulmanes, dueños y señores de la ciudad, supieron mantener su fe en el Señor a costa de muchos sacrificios. Su prestigio era tan grande que los curas de la ciudad lo buscaban para consultas y para aumentar su propia formación. Pero en el año 850 vino lo malo. El señor Califa desató una persecución contra los sencillos cristianos. Prefirió ayudar a chicos y chicas, niños y ancianos de Córdoba, en donde encontró el martirio por Cristo. Fue decapitado en el año 859. Estando en prisión escribió su famosa "Exhortación al martirio", dedicada a Santa Flora quien al poco tiempo fue martirizada. "Los hombres son, por sí mismo, capaces de todas las maldades" (Conrad).-Santos Marcos Chong Ui-Bae y Alexio U Se-Yong, mártires coreanos († 1866) El Santo Marcos Chong Ui-Bae (Mareuko Jeong Eui-Bae) nació en el año de mil setecientos noventa y cinco en Yongin (Gyeonggi-do, Corea del Sur) fue laico del vicariato apostólico de Corea, viudo y catequista. El Santo Alexio U Se-Yong (Alleksio U Se-Yeong) nació en el año de mil ochocientos cuarenta y cinco en Seoheung (Hwanghae-do, Corea del Norte) fue un joven laico del vicariato apostólico de Corea, los dos laicos fueron martirizados por su fe católica el día once de marzo del año de mil ochocientos cincuenta y seis en el Small West Gate (Seúl, Corea del Sur) Alexio a la edad de veintiún años y Marcos a la edad de setenta y un años, no sabemos exactamente cuando fue iniciado su proceso de beatificación, lo que sabemos es que la Congregación para las Causas de los Santos (CCS) le dio como número de protocolo el mil trescientos treinta y tres, sus martirios fueron aprobados y fueron declarados dignos de veneración ("Venerable") el día cuatro de julio del año de mil novecientos sesenta y ocho, finalmente, su Santidad el Papa Pablo VI los beatificó el día seis de octubre del año de mil novecientos sesenta y ocho, finalmente, Su Santidad el Pontífice Juan Pablo II aprobó el milagro atribuido por su intercesión y los canonizó el día seis de mayo del año de mil novecientos ochenta y cuatro, junto con otros ciento un mártires de Corea.-San Sofronio, obispo de Jerusalén († 638) Natural de Damasco, se entregó desde su juventud al estudio de las letras. Luchó contra los monotelitas, y de su pluma nos quedan diversos discursos y composiciones métricas. Sofronio nació en Damasco y desde pequeño estudió tan excesivamente, que estuvo a punto de quedar ciego; pero gracias a eso el santo llegó a ser tan versado en la filosofía griega, que recibió el sobrenombre de "el sofista". Junto con su amigo, el célebre ermitaño Juan Mosco, viajó mucho por Siria, Asia Menor y Egipto, donde tomó el hábito de monje, el año 580. Los dos amigos vivieron juntos durante varios años en la "laura" de San Sabas y el monasterio de Teodosio, cerca de Jerusalén. Su deseo de mayor mortificación los llevó a visitar a los famosos ermitaños de Egipto. Después fueron a Alejandría, donde el patriarca San Juan el Limosnero les rogó que permaneciesen dos años en su diócesis para ayudarle a reformarla y a combatir la herejía. En dicha ciudad fue donde Juan Mosco escribió el "Prado Espiritual", que dedicó a San Sofronio. Juan Mosco murió hacia el año 620, en Roma, a donde había ido en peregrinación. San Sofronio retornó a Palestina y fue elegido patriarca de Jerusalén, por su piedad, saber y ortodoxia. Murió en Jerusalén en el 638.-Santos Trófimo y Talo, mártires, Laodicea († 301) Trofimo y Talo eran dos hermanos, naturales de Estratónica, detenidos por ser cristianos, durante la persecución de Diocleciano. Se intentó lapidarlos, pero las piedras no llegaron a tocarlos; parecían estar protegidos por un escudo invisible que le hubiera enviado Dios. Sorprendido el prefecto por este prodigio, dejó libres a los mártires, pero poco después fueron denunciados como cristianos y como ellos hicieran pública profesión de su fe en Jesús, se les condenó a morir despedazados por los garfios. Los santos fueron atados a sendos caballetes y los verdugos comenzaron a arrancar trozos de sus cuerpos. En medio de los tormentos, no hacían sino rezar y burlarse de los paganos de modo que el prefecto ordenó que los crucificaran. Cuando por fin expiraron, los fieles recogieron los cuerpos y les dieron piadosa sepultura. Pero, como no sois del mundo, el mundo os perseguirá". Así se ha cumplido siempre. Después de las persecuciones romanas, los herejes persiguieron a los católicos. En el siglo VI dominaban en Galicia los suevos, que se habían inficionado de la herejía arriana. San Vicente era abad del monasterio de San Clodio, en la ciudad de León, y acérrimo defensor de la divinidad de Jesucristo. Este era el punto cardinal de la reñida controversia entre católicos y arrianos. Reunieron un conciliábulo los herejes en la ciudad y citaron a Vicente con el ánimo de obligarle a abrazar la herejía. El abad se presentó, pero después de proclamar su fe y atacar la herejía, afirmó que no creía en otra fe que en la definida en el concilio de Nicea, y por ella estaba dispuesto a derramar su sangre, si fuera necesario. Irritados los arrianos que no esperaban tanta valentía, descargaron contra él todo su furor y violencia, lo azotaron horriblemente y lo encerraron en un hediondo calabozo. Vicente, como ya les sucedió a los apóstoles y a tantos mártires, se sentía dichoso de sufrir por Jesucristo.-Beato Juan Kearney, mártir irlandés († 1653) El Beato mártir Juan Kearney nació en el año de mil seiscientos diecinueve en Cashel (Tipperary, Irlanda), ingreso a la Orden de Frailes Franciscanos Menores (Observantes) donde se hizo sacerdote e hizo sus votos perpetuos, murió martirizado el día once de marzo del año de mil seiscientos cincuenta y tres en Clonmel (Irlanda) a la edad de treinta y cuatro años, no sabemos exactamente cuando fue iniciado su proceso de beatificación, lo que sabemos es que la Congregación para las Causas de los Santos (CCS) le dio como número de protocolo el ciento catorce, su Santidad el Papa Juan Pablo II aprobó la heroicidad de sus virtudes y lo declaró digno de veneración (Venerable) el día seis de julio del año de mil novecientos noventa y uno, finalmente, los beatificó el día veintisiete de septiembre del año de mil novecientos noventa y dos junto con otros dieciséis mártires irlandeses, si se obtiene un favor o gracia especial atribuida por la intercesión del Beato Juan Kearney o de los diecisiéte mártires irlandeses, por favor hacer comunicar a su causa de beatificación: Irish Bishops' Conference, St. Patrick's College, Maynooth, Co. Kildare, Irlanda.-Venerable, Concepta Bertoli, terciaria franciscana, Italia († 1956) La Venerable Sierva de Dios Concetta Bertoli nació el día catorce de abril del año de mil novecientos ocho en Mereto di Tomba (Udine, Italia) fue laica de la arquidiócesis de Udine y perteneció a la Orden de Franciscanas Seculares, se durmió en los brazos del Señor el día once de marzo del año de mil novecientos veinticinco en Mereto di Tomba (Udine, Italia) a la edad de cuarenta y siete años, la validez de su investigación diocesana fue concluida el día ocho de noviembre del año de mil novecientos ochenta y cinco y el dieciséis de abril del año de mil novecientos noventa y tres, la Congregación para las Causas de los Santos (CCS) le dio como número de protocolo el mil ciento noventa y siete, su Santidad el Pontífice Juan Pablo II aprobó la heroicidad de sus virtudes y la declaró digna de veneración ("Venerable") el día veinticuatro de abril del año de dos mil uno, si se obtiene un favor o gracia especial atribuida por la intercesión de la Venerable Sierva de Dios Concepta Bertoli, por favor hacer comunicar a su Causa de Beatificación: Parrocchia di S. Michele Arcangelo, Via XI Febbraio, 14, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italia.-Sierva de Dios, Claudia Russo, fundadora de las Pobres Hijas de la Visitación de María, Italia († 1964) Etimológicamente significa "tullido, cojo". Viene de la lengua latina. Esta chica napolitana no soñaba que un día sería la fundadora de "Las pobres Hijas de la Visitación de María", cuando vino al mundo en la bella ciudad de Nápoles. Esto aconteció en 1889. Quien la conoció - ya que murió en 1964 - cuenta que era una chiquilla tan sensible y tan intuitiva respecto a los pobres, que cualquier cosa que le hicieran para meterse con ellos o algún que otro desaire, lo sentía como si se lo hicieran a ella misma. El encuentro con personas de valía personal, siempre aportan riquezas e ideas para emularlas. Claudia tuvo la suerte de verse en Nápoles con Catalina. Tanto influyó en ella su gesto de fundadora y su amabilidad que, desde entonces, le entró, por inspiración divina, el deseo de ser mejor. Como ha ocurrido ya muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia, se unió con varias amigas íntimas y con una vivencia profunda de la vida cristiana. Al año siguiente, 1926, este grupo de chicas formó la primera comunidad religiosa con siete ancianas a su cargo. Como obra que venía de Dios y no del capricho de estas jóvenes, Dios le dio muchas vocaciones y campos de apostolado en las parroquias y en casas para los pobres. La Santa Sede aprobó esta congregación nueva en el año 1947. Aunque todavía no es oficialmente santa, sino Sierva de Dios, su fama de santidad se ve en las obras que llevan adelante sus hermanas.-San Benito, obispo de Milán, 725. Sabemos muy poco sobre San Benito Crispo. Siendo arzobispo, tuvo que ir a Roma "a defender ardientemente" su derechos episcopales, según la expresión de Ughelli; pero perdió la causa. Fue él quien compuso el epitafio del joven príncipe anglosajón, Caedwalla (abril 20), quien fue sepultado en San Pedro. El Martirologio Romano hace mención de San Benito. Ver Acta Sanctorum, marzo, volumen 11.-Santo Domingo Cam, mártir del Tonchino en el año de mil ochocientos cincuenta y nueve, sus fiestas se celebran el once de marzo y el veinticuatro de noviembre.-San Eutimio, obispo de Sardes. Muerto en el destierro por defender el culto de las imágenes, 825.-San Fermín, abad, diócesis de Amiéns. Época desconocida. Emblema: Bastón pastoral. Etimológicamente significa del latín: "Constante, Saldo del Propósito".-Santos Gorgonio y Firmo, Antioquía, s. IV.-Santos Heraclio y Zósimo, mártires, Cartago, s. IIL-Santos Cándido, Piperión y otras veinte mártires, s. III.-San Oengus el Culdeo, su fiesta se celebra el once de marzo, no poseemos datos sobre el, sólo poseemos uno solo, murió alrededor del año ochocientos veinticuatro.-San Pedro, un soldado español que se hizo ermitaño en un lugar de la campiña romana llamado Banco. Pertenece tal vez a la época de la conquista de Nápoles por las armas aragonesas.-San Pionio, mártir († 251) Fue un presbítero de Esmirna, Asia Menor, elocuente e ilustrado que convirtió a muchísimos habitantes a la verdadera fe. Escribió y pronunció numerosas apologías en defensa de la fe cristiana. Estaba celebrando la santa Misa cuando fue detenido por orden del procónsul romano. Durante su permanencia en la cárcel, con su palabra animó a muchos cristianos a enfrentar el martirio. Finalmente fue quemado vivo el año 251.-Santa Rosina, virgen y mártir de Wenglingen en el siglo cuarto, poseemos muy pocos datos sobre ella en español, uno de los datos que poseemos es que etimológicamente significa: "Del nombre del fior".-San Vindiciano, obispo de Cambrai, muerto alrededor del año setecientos doce (712).-Una multitud de mártires, que fueron quemados en Antioquía por orden del emperador Maximiano, s. IV.-Beato Juan Righi de Fabriano (Fiesta 11 de marzo) sabemos muy poco de el en español, nació en Fabriano alrededor del año de mil cuatrocientos ochenta y nueve y murió en Cupramontana en el año... ...