Marancon. Herzlichen Glückwunsch an Martina zum Namenstag am 30. Januar Martina (Heilige) Martina († um 230 in Rom) war eine geweihte Jungfrau, Märtyrin und Heillige der frühen Kirche. Sie war die Tochter eines ehemaligen römischen Konsuls und gehörte damit zu der römischen Oberschicht, den Patriziern. Sie lebte zur Zeit des Kaisers Severus Alexander (222–235 n. Chr.) und bekannte sich offen zum Christentum.

Martina ist die weibliche Form des männlichen Vornamens Martin. Er stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Kriegerin“