21 de enero

1794

Francia

B: Pío XII 19 jun 1955

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Enero 21. Beato Juan Bautista Turpin.florycantoEn la ciudad de Laval, en Francia, beatos presbíteros Juan Bautista Turpín du Cornier y otros trece compañeros, mártires, que por su constante fidelidad a la Iglesia católica fueron guillotinados durante la Revolución Francesa. Sus nombres son: beatos Juan Bautista Triquerie, de la Orden de Hermanos Menores Conventuales, Juan Maria Gallot, José Pellé, Renato Luis Ambroise, Julián Francisco Morvin de la Gérardière, Francisco Duchesne, Jacobo André, Andrés Duliou, Luis Gastineau, Francisco Migoret Lambardière, Julián Moulé, Agustín Manuel Philippot y Pedro Thomas.EL 19 de junio de 1955, el papa Pío XII beatificó a los 19 mártires ejecutados durante la revolución francesa en el departamento de la Mayenne, región que pertenecía entonces a la diócesis de Mans. El más notable de todos fue Juan Bautista Turpín de Cormier. Nacido en Laval el 8 de septiembre de 1732, fue ordenado sacerdote en 1756, bachiller en teología por la Universidad de Anvers, y después de varios ministerios, nombrado, en 1783, párroco de la Trinidad de Laval (la catedral actual). Juan había rehusado prestar el juramento de supremacía; sus vicarios y muchos otros sacerdotes debían a su ejemplo y a sus consejos su firmeza ante la persecución. Habiéndose hecho sospechoso a las autoridades, fue encerrado en el antiguo convento de Cordéliers, desde el 20 de julio de 1772. En la Patience utilizó toda su influencia y su prestigio para alentar a sus hermanos. Fue considerado como el jefe, tanto por ellos como por sus carceleros.Los meses pasaron largos y monótonos. En octubre, el ejército de la Vendée, que había atravesado el Loira, se aproximaba a Laval. Asustadas las autoridades republicanas, evacuaron a Rambouillet a todos sus prisioneros, excepto a los 14 sacerdotes, a quienes se consideraba incapaces de soportar este desplazamiento. Los contrarevolucionarios entraron a la ciudad y liberaron también a los «buenos sacerdotes». No mucho tiempo después, la armada republicana volvió a tomar el puesto, los contrarevolucionarios fueron expulsados y, apenas repuestas en su lugar, las autoridades del departamento obligaron a los sacerdotes a volver a entrar en la Patience.El tribunal revolucionario de Laval quería vengarse de los fracasos sufridos por las ideas nuevas en el departamento. El 21 de enero de 1794, hacia las 8 de la mañana, los 14 sacerdotes fueron conducidos al tribunal, junto con algunos otros sospechosos. Juan Bautista Turpin de Cormier fue el primero en ser interrogado:-¿Has prestado el juramento de soberanía exigido por la ley?-No.-¿Por qué no lo has prestado?-Porque ataca mi religión y va contra mi conciencia.-¿Has ejercido tu ministerio desde que te rehusaste a prestar el juramento y has celebrado la misa?-Sí.-¿Has aconsejado a tus sacerdotes, en la conversación o en la confesión, a que no lo presten?-Ciudadano, cuando se nos exigió el juramento, nos reunimos y, después de haber discutido sobre el asunto, nos dimos cuenta de que nuestra conciencia no nos lo permitiría de ninguna manera.-Pero este juramento no es otra cosa que obedecer la ley. ¿Dónde han tenido esa reunión?-En la sala del presbiterio, lugar ordinario de las deliberaciones eclesiásticas, con el permiso del ciudadano Enjubault Boéssay de la Roche.-¿Entonces, has sido tú quien ha impedido a los sacerdotes prestar el juramento? ¿Quieres prestar hoy el juramento de libertad e igualdad?-Ni ahora, ni después; siempre se oponen a la ley de Dios.Desde su promulgación, el juramento de libertad e igualdad levantó entre los sacerdotes fieles al Papa largas polémicas. Es necesario reconocer que las interpretaciones dadas le hicieron a veces aceptable, a veces imposible. En Laval, el padre Gallot, a quien se interrogó en segundo lugar, recibió una respuesta que resolvía todas las dudas. El fiscal le preguntó:-¿Has prestado el juramento de libertad e igualdad?-No, pero dime ¿cuál es este juramento?-Ser fiel a la república, no profesar ninguna religión, ni aun la católica.Después de haber sido interrogados todos los sacerdotes en forma semejante, y convencido el tribunal de su firmeza en la fe, finalmente el fiscal pidió contra los catorce sacerdotes: «exijo que todos sufran la pena de muerte y que Turpin de Cormier, ex párroco de esta comunidad, sea ejecutado el último por haber fanatizado a su clero».Los sacerdotes se confesaron mutuamente y prepararon a morir a los cinco rebeldes condenados a ser guillotinados con ellos. Hacia medio día, fueron conducidos a la plaza del palacio. Uno de los sacerdotes dijo a los curiosos: «Nosotros os hemos enseñado a vivir, nosotros os mostraremos cómo morir». Fueron enterrados en la Croix-Batalle. El 6 de agosto de 1816, sus cuerpos fueron exhumados y depositados con honor en la iglesia de Avesniéres.Véase el Acta Apostolicae Sedis vol. XLVII, pp. 445-451 y, para mayores datos, Les Martyrs de Laval (1955) de Mons. Cesbron; A. Batar Les Martyrs pendant le Terreuv.«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI