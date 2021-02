More

El hermano Marcelino me pidió que pusiera esto baja Sta. Escolástica, ya que hoy no iba a poder hacerlo él personalmente:

ANÉCDOTAS DE SANTA ESCOLÁSTICA Y SAN BENITO



Era hermana de San Benito e igual de santa que él. Estos dos hermanos pueden considerarse como dos de los grandes impulsores de la vida monástica en Europa, tanto en su vertiente femenina como la masculina. Además, se querían con locura y, al final de sus vidas, los enterraron juntos. Aunque sabemos poco de la vida de esta mujer, nos han llegado de ella dos anécdotas, contadas por San Gregorio Magno, con las que podemos acercarnos un poco a la persona de santa Escolástica.



La primera anécdota nos cuenta cómo en una ocasión que san Benito visitaba a su hermana, cosa que hacía una sola vez al año, ella le rogó que permaneciese un día más a su lado. No queriendo San Benito romper su propia regla, que no permitía pasar la noche fuera del monasterio, le dijo que tenía que marcharse. Escolástica suplicó a Dios y Él desató tal tormenta que Benito y sus compañeros no pudieron ni poner un pie en la calle.

La otra anécdota viene unida a la anterior, ya que sólo tres días después de este encuentro Escolástica entregó su vida a Dios y cuentan que san Benito, estando en oración, vio el alma de su hermana ascender hasta Dios en forma de paloma. Inmediatamente ordenó traer el cuerpo de su hermana y la enterró en una tumba destinada para él. Corría entonces el año 543 y 30 años después la acompañaría en la gloria de Dios su hermano Benito.