22 febbraio - Santa Margherita da Cortona - Beata Isabella di Francia. Margherita da Cortona era figlia di genitori coloni di Laviano di Castiglione del Lago, presso Perugia, dove …

Margherita da Cortona

Poverelle

Io sono stata l’oscurità; sono stata più buia della notte!

Grazie al tuo amore, nuova luce, io benedico la piccola cella dove vivi nascosta per amor mio.

Onorata come beata sin dalla morte, Papa Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili, 1644-1655) ne approvò il culto il 17 marzo 1653, ma fu canonizzata soltanto il 16 maggio 1728 da Papa Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini, 1724-1730) con l'appellativo di Nova Magdalena.

Preghiera a S. Margherita da Cortona

Un Pater, Ave, e Gloria.