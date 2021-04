12 Aprile - San Giulio I Papa.

Mercoledì della Settimana Santa



Libro di Isaia 50,4-9a.

Salmi 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 26,14-25.

Meditazione del giorno

l Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati.Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso.È vicino chi mi rende giustizia; chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me.Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole?er te io sopporto l'insultoe la vergogna mi copre la faccia;sono un estraneo per i miei fratelli,un forestiero per i figli di mia madre.Poiché mi divora lo zelo per la tua casa,ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta.L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno.Ho atteso compassione, ma invano,consolatori, ma non ne ho trovati.Hanno messo nel mio cibo velenoe quando avevo sete mi hanno dato aceto.Loderò il nome di Dio con il canto,lo esalterò con azioni di grazie,Vedano gli umili e si rallegrino;si ravvivi il cuore di chi cerca Dio,poiché il Signore ascolta i poverie non disprezza i suoi che sono prigionieri.n quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdotie disse: «Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d'argento.Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo.Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?».Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli».I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici.Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?».Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà.Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!».Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto».Traduzione liturgica della Bibbia: Sant'Agostino