Sierva de Dios Claudia Russo, fundadora de las Pobres Hijas de la Visitación de María-11 de marzo.diócesistv Esta laboriosa napolitana no soñaba que un día sería la fundadora de Las pobres Hijas de la Visitación de María, cuando vino al mundo en Barra (Nápoles) el 18 de Noviembre de 1889, fue la quinta de diez hijos.Quien la conoció ya que murió el 11 de Marzo de 1964 cuenta que era una chiquilla tan sensible y tan intuitiva respecto a los pobres, que cualquier cosa que le hicieran para meterse con ellos o algún que otro desaire, lo sentía como si se lo hicieran a ella misma.El encuentro con personas de valía personal, siempre aportan riquezas e ideas para emularlas. Claudia tuvo la suerte de conocer en Nápoles a la hoy Beata es.catholic.net/…/catalina-cateri… Tanto influyó en ella el gesto y la amabilidad de aquella fundadora que, desde entonces, le entró, por inspiración divina, el deseo de consagrar su vida serviendo a Dios a traves de los más necesitados.Como ha ocurrido ya muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia, se unió con varias amigas íntimas y con una vivencia profunda de la vida cristiana.Entre todas ellas trabajaban y prestaban su asistencia a los pobres del barrio en el que vivían. Para ello pedían limosna, trabajaban incluso de noche en el campo para que ningún pobre se fuera a la cama sin haber comido algo.Dios, al ver su generosidad y su entrega a la porción evangélica por excelencia, que son los más necesitados, le animó a que fundara la Casa de los Pobres.Al año siguiente, el 20 de Junio de 1926, este grupo de chicas formó la primera comunidad religiosa con siete jóvens como religiosas y doce ancianas como colaboradoras.Como obra que venía de Dios y no del capricho de estas jóvenes, Dios le dio muchas vocaciones y campos de apostolado en las parroquias y en casas para los pobres.La Santa Sede aprobó esta congregación nueva el 25 de Febrero del año 1947.Su proceso de beatificación inició en el año 1971¡Felicidades a quien lleve este nombre!