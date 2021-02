L'Abbé Stock, le Passeur d'âmes.Franckmonvoisin Franz Stock « Serviteur de Dieu » Décès 24 février 1948 L'abbé Franz Stock (né le 21 septembre 1904 à Neheim (Arnsberg) en Rhénanie Prussienne et mort … More

L'abbé Franz Stock (né le 21 septembre 1904 à Neheim (Arnsberg) en Rhénanie Prussienne et mort le 24 février 1948 à Paris) est un prêtre catholique allemand.



Il est notamment aumônier dans les prisons parisiennes durant la Seconde Guerre mondiale (il assiste les condamnés à mort) puis supérieur du « Séminaire des barbelés » de Chartres.



Son procès en béatification est ouvert par l'Église catholique en 2009.



22 juin 2015. Voici un très beau film sur le Bienheureux Franz Stock, Tertiaire Franciscain, qui a très bien vécu et idéalisé la spiritualité de Saint François. Une très grande et belle figure.