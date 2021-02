Neuvaine à Notre Dame de Lourdes

du 3 au 11 Février

+ PRIÈRE

Marie, toi qui es apparue à Bernadette

dans le creux du rocher,

dans le froid et l’ombre de l’hiver,

tu apportais la chaleur d’une présence,

l’amitié d’un sourire,

la lumière et la beauté de la grâce.

Dans le creux de nos vies souvent obscures,

dans le creux de ce monde où le Mal est puissant,

apporte l’espérance, redonne la confiance.

Toi qui as dit à Bernadette

« Je suis l’Immaculée Conception » :

viens en aide aux pécheurs que nous sommes.

Donne-nous le courage de la conversion,

l’humilité de la pénitence

et la persévérance de la prière.

Nous te confions tous ceux

que nous portons dans notre coeur (dire vos intentions particulières)

et, particulièrement, les malades et les désespérés,

toi qui es « Notre-Dame du Bon Secours ».

Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source,

guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle,

Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire Notre Père qui es aux cieux…

Pratique de la neuvaine

– Prier la prière ci-dessus, finir par le Notre Père

– Prier 10 “ Je vous salue Marie ” et dire trois fois les invocations :

– Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !

– Sainte Bernadette, priez pour nous !

– Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

Messe et Communion de préférence le 11 février.