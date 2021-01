Conversione di San Paolo, apostolo, festa



Atti degli Apostoli 22,3-16.

Salmi 117(116),1.2.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 16,15-18.

Meditazione del giorno

n quei giorni, Paolo disse al popolo: "Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi.Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne,come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme, per essere puniti.Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo rifulse attorno a me;caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?Risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti.Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava.Io dissi allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso Damasco; là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia.E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco.Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i Giudei colà residenti,venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere! E in quell'istante io guardai verso di lui e riebbi la vista.Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca,perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito.E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo nome.odate il Signore, popoli tutti,voi tutte, nazioni, dategli gloria.Forte è il suo amore per noie la fedeltà del Signore dura in eterno.n quel tempo Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.»Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove,prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno».Traduzione liturgica della Bibbia: Sant'Agostino