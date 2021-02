Bx Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, prêtre (1894-1967) - le 4 février. Fondateur de l’Institut « Notre-Dame de Vie » M arie-Eugène de l’Enfant Jésus , au siècle Henri Grialou, naît le 2 décembre … More

Notre-Dame de Vie

M

arie-Eugène de l’Enfant Jésus

Notre-Dame de Vie

Notre-Dame de Vie

Je veux voir Dieu ’

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus

a été béatifié le 19 novembre 2016

>>>

Bx Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, prêtre (1894-1967) - le 4 février.Fondateur de l’Institut «, au siècle Henri Grialou, naît le 2 décembre 1894 à Gua (Aveyron), dans une famille d'origine rurale modeste et catholique fervente du bassin minier de Cransac. Son père Auguste meurt d'une pneumonie en 1904 alors qu'Henri est à peine âgé de dix ans, et l'enfant magnifiera alors la figure maternelle ; sa mère, née Marie Miral, se consacre à l'éducation de ses cinq enfants (2 garçons et 3 filles).Encore enfant, il s’oriente vers le sacerdoce. Il fait une partie de ses études chez les Pères du Saint-Esprit de Susa (Piémont, Italie). Il entre en octobre 1908 au petit séminaire de Graves puis, en 1911, au grand séminaire du diocèse de Rodez.Devançant volontairement l'appel pour le service militaire en 1913, il se trouve encore sous les drapeaux quand éclate la déclaration de la guerre. Il obtient le grade de lieutenant dans le 122e Régiment d'infanterie de Rodez, et il combat pendant toute la Première Guerre mondiale où il expérimente la puissante protection de Thérèse de l’Enfant-JésusIl est démobilisé en 1919. L'année suivante, pendant la retraite de préparation à l’ordination au sous-diaconat, Henri Grialou lit un Abrégé de la vie de saint Jean de la Croix.La découverte de ce saint lui révèle sa vocation au Carmel de la Réforme thérésienne où il entre au lendemain de son ordination sacerdotale, le 4 février 1922. Il prend le nom de Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.Fortement saisi par la grâce prophétique et mariale du Carmel dans son double mouvement de contemplation et d’action, le Père Marie-Eugène pressent très tôt sa mission : comme carme, puis comme fondateur d’un institut séculier, il servira passionnément son Ordre et l’Église.Dès les débuts de son ministère, il s’emploie à diffuser la doctrine spirituelle des Maîtres du Carmel et, convaincu de l’actualité de l’héritage de Thérèse de Jésus (Thérèse d’Avila), il travaille à renforcer la vitalité des Carmels de France.Appelé par Dieu à transmettre sa grâce à un grand nombre d’hommes, il fonde à Venasque (Vaucluse, France), en 1932, l’Institut séculier «» dont les membres, laïcs et prêtres, veulent témoigner du Dieu vivant et le révéler aux hommes de notre temps. Son désir est d’ouvrir à tous les chrétiens, en plein monde et dans la vie ordinaire, les chemins de la contemplation et de la sainteté.En 1948 il est nommé Visiteur Apostolique par le Vénérable Pie XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) en 1948.Dans l’Ordre, il assume diverses charges parmi lesquelles celles de Définiteur Général (1937-1954) et de Vicaire Général (1954-1955). Il sera Provincial des Carmes Déchaux d’Avignon-Aquitaine de 1957 à 1960. Il réside définitivement à l'Institut «» à partir de 1961. Réélu provincial d'Avignon-Aquitaine en 1963 (jusqu'à sa mort), il poursuit aussi la fondation de son Institut qui a été reconnu de droit pontifical le 24 août 1962.Son maître ouvrage, ‘, synthèse des richesses doctrinales du Carmel, nous livre sa propre expérience spirituelle.Il passe sur l’autre rive de la Vie le 27 mars 1967, un lundi de Pâques, jour où lui-même aimait célébrer la joie pascale de Marie, Mère de Vie.Sa cause de béatification a été ouverte par le diocèse d'Avignon le 7 avril 1985. Le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI (Joseph Aloisius Ratzinger, 2005-2013 reconnaît les vertus héroïques du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, et le déclare vénérable.Le 3 mars 2016, le pape François (Jorge Mario Bergoglio, 2013-) signe le décret reconnaissant le caractère miraculeux d'une guérison obtenue par son intercession, ouvrant ainsi la voie à la célébration de sa béatification.au Parc des expositions d’Avignon au cours d’une messe présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints.La fête locale est fixée au 4 février, jour anniversaire de son ordination sacerdotale.Pour approfondissements :Sources principales : carmel.asso.fr/-Marie-Eugene ; wikipédia.org (« Rév. x gpm »).