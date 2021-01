Vergine dei Poveri

15 Gennaio - Prima apparizione della B.V. Maria a Banneux - San Mauro.Televallassina(o), è l'appellativo con cui la Chiesa cattolica venera la Vergine Maria, in seguito alle otto Apparizioni che avrebbe avuto a Banneux, in Belgio , tra il 15 gennaio ed il 2 marzo 1933 , la piccola Mariette Beco (1921-2011). it.wikipedia.org/wiki/Vergine_dei_Poveri Banneux (o Banneux-Notre-Dame) è un piccolo borgo belga situato sulle Ardenne , a poco più di venti chilometri da Liegi . All'epoca delle presunte apparizioni Banneux aveva solo 325 abitanti, tra i quali, nella frazione chiamata "La Fange" (Il Fango), abitava la famiglia Beco, composta da Julien Beco, dalla moglie Louise Wégimont e dai loro undici figli. Mariette Beco era la primogenita, nata il 25 marzo 1921 ; in famiglia c'era indifferenza nei confronti della religione it.wikipedia.org/wiki/Vergine_dei_Poveri , atteggiamento diffuso nella Banneux dell'epoca. Mariette non andava bene né a scuola né al catechismo, anche perché in casa era necessario il suo aiuto.Secondo quanto riferito da Mariette, il 15 gennaio 1933 , domenica, mentre è in casa ad attendere il fratellino Julien, verso le 19 avrebbe visto dalla finestra, nel giardino, una figura femminile luminosa, vestita di bianco, con le mani giunte: la bambina prende il rosario cominciando a recitarlo, mentre la "Bella Signora" l'avrebbe invitata ad andare da lei. Ma la madre, spaventata, glielo impedisce: quando la piccola torna alla finestra, la "Signora" sarebbe scomparsa.Tre giorni dopo, il 18 gennaio , alla stessa ora, la bambina racconta di aver visto di nuovo la "Signora", seguendola fino a una sorgente, dove le dice: "Questa sorgente è riservata per me", prima di scomparire; il 19 gennaio la "Signora" si sarebbe presentata come la "Vergine dei Poveri", precisando che la sorgente è "per tutte le nazioni... per i malati". Erano passate appena poco più di due settimane dalla fine di altre apparizioni della Vergine in Belgio, a Beauraing Il 20 gennaio la Madonna avrebbe chiesto la costruzione di una piccola cappella. Mariette, nonostante il freddo, continua ogni giorno ad aspettare in preghiera nel solito posto e alla solita ora la "bella Signora", che sarebbe riapparsa l' 11 febbraio per dirle: "Io vengo ad addolcire la sofferenza". Il 15 febbraio la bambina, dietro suggerimento del cappellano, chiede alla Madonna un segno, ed ella avrebbe risposto: "Credete in me, io crederò in voi", rivelandole un segreto prima di scomparire.Lunedì 20 febbraio , riferisce Mariette, la Vergine le avrebbe detto: "Mia cara bambina, pregate molto", prima di allontanarsi. Giovedì 2 marzo piove a dirotto, ma all'improvviso il cielo si rasserena e la Madonna le sarebbe apparsa per l'ultima volta, col volto serio, velato di tristezza, dicendo: "Io sono la Madre del Salvatore, la Madre di Dio", prima di scomparire dopo aver benedetto la piccola con un segno di croce. it.wikipedia.org/wiki/Vergine_dei_Poveri artirologioomano: A Glanfeuil lungo la Loira nel territorio di Angers in Francia,, abate.MonaciNel secondo libro dei, Gregorio Magno, papa, narra la vita di san Benedetto da Norcia, abate, che è la figura di riferimento fondamentale della tradizione del monachesimo d’Occidente.Lungo la narrazione della vita di Benedetto (VI secolo), si racconta di due suoi discepoli, da Benedetto particolarmente amati, Mauro e Placido, condotti in giovane età al monastero di Subiaco., figlio del nobile romano Equizio elacido, figlio del patrizio Tertullo, vengono educati dal patriarca del monachesimo d’Occidente e partecipano alle esperienze luminose della vita di lui. L’episodio che rese particolarmente cari i due discepoli alla storia della spiritualità monastica e cristiana in genere, è (c. VII del II Libro dei Dialoghi) quello dell’obbedienza pronta e umilissima di Mauro che, seguendo l’ordine di Benedetto, cammina sulle acque per accorrere a salvare dai gorghi del lago il piccolo Placido incautamente sportosi e caduto in acqua.Circolarono nei secoli successivi biografie leggendarie di Mauro (Odone di Glanfeuil nel IX secolo, ripreso poi dallo pseudo Fausto) che lo descrivono trasferito in Francia (dove avrebbe fondato il monastero di Glanfeuil, oggi Saint-Maur-sur-Loire), attraverso peregrinazioni le cui tappe sono tutte costellate da miracoli che illustrano diverse sedi dell’Italia e della Francia. Vari luoghi vantano di custodire le sue reliquie. La venerazione dei due santi, e particolarmente di Mauro, crebbe in epoca moderna; del nome di Mauro si fregiò una famosa congregazione francese (i “”), nota per gli studi critici ed eruditi di patristica, storia, agiografia.Fonte principale: chiesadimilano.it (“RIV./gpm”).